Survivor yokluk adasına kim gitti? "Tapusunu üzerime yapın" 29 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022 All Star son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı ünlüler takımı kazanmayı başardı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitti.

Yapılan oylamada Parviz'in ismi 3 defa, Evrim'in ise 5 kez yazıldı. Böylece Evrim Keklik, 24 saat boyunca yalnız kalacağı yokluk adasına giden ve haftanın ilk elemeye kalan ismi oldu.

"YİNE GİDİYORUM"

Survivor'da üst üste yokluk adasına giden Evrim "Yokluk adasının tapusunu üzerime yapmanızı istiyorum. Yine gidiyorum ama geri geleceğim ve bu takım en az iki dokunulmazlık kazanacak" dedi.



