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Survivor yokluk adasına kim gitti? "Tapusunu üzerime yapın" 29 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?

30.04.2022 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın 29 Nisan Cuma yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada adı en fazla yazılarak eleme adayı olan ve yokluk adasına giden yarışması "Yokluk adasının tapusunu üzerime yapın" dedi. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yokluk adasına kim gitti?

Survivor yokluk adasına kim gitti? "Tapusunu üzerime yapın" 29 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022 All Star son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı ünlüler takımı kazanmayı başardı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitti.

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Yapılan oylamada Parviz'in ismi 3 defa, Evrim'in ise 5 kez yazıldı. Böylece Evrim Keklik, 24 saat boyunca yalnız kalacağı yokluk adasına giden ve haftanın ilk elemeye kalan ismi oldu.

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"YİNE GİDİYORUM"

Survivor'da üst üste yokluk adasına giden Evrim "Yokluk adasının tapusunu üzerime yapmanızı istiyorum. Yine gidiyorum ama geri geleceğim ve bu takım en az iki dokunulmazlık kazanacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
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