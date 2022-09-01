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Survivor yorumcusu Hakan Katipoğlu'nun eşi Gizem'den tatil pozu! Deniz kenarından paylaştı

01.09.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Var mısın Yok musun?' programının ardından birden fazla defa Survivor'a katılan Hakan Hatipoğlu, bir süredir Survivor yorumculuğu yapıyor. 'Var mısın Yok musun?' programında tanışan ve yaklaşık 11 yıldır evli olan Hakan ve Gizem Hatipoğlu çifti, son zamanlarda pozlarıyla ilgi çekmeye başladı.

Survivor yorumcusu Hakan Katipoğlu'nun eşi Gizem'den tatil pozu! Deniz kenarından paylaştı

Hakan ve Gizem Hatipoğlu çiftinin mutlu evliliği devam ediyor. Birbirleriyle sosyal medyada sık sık paylaşım yapan çift, çok sayıda olumlu yorum alıyor. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gizem Hatipoğlu, tatil pozuyla gündeme geldi.

TATİL POZU VERDİ

Gizem Hatipoğlu deniz kenarından verdiği pozunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Survivor yorumcusu Hakan Katipoğlu'nun eşi Gizem'den tatil pozu! Deniz kenarından paylaştı

Bir çocuk annesi Gizem Hatipoğlu, düzgün vücudu ve güzelliğiyle dikkat çekti.

Survivor yorumcusu Hakan Katipoğlu'nun eşi Gizem'den tatil pozu! Deniz kenarından paylaştı

Gizem Hatioğlu da, Var mısın Yok musun programının ardından Survivor'a katılmıştı.

Survivor yorumcusu Hakan Katipoğlu'nun eşi Gizem'den tatil pozu! Deniz kenarından paylaştı

Eşi Hakan Hatipoğlu ile aynı dönemde yarıştı.

Survivor yorumcusu Hakan Katipoğlu'nun eşi Gizem'den tatil pozu! Deniz kenarından paylaştı

1988 doğumlu Gizem Hatipoğlu 34 yaşındadır.

Survivor yorumcusu Hakan Katipoğlu'nun eşi Gizem'den tatil pozu! Deniz kenarından paylaştı

İşte sosyal medya pozları...

Survivor yorumcusu Hakan Katipoğlu'nun eşi Gizem'den tatil pozu! Deniz kenarından paylaştı

Survivor yorumcusu Hakan Katipoğlu'nun eşi Gizem'den tatil pozu! Deniz kenarından paylaştı

Survivor yorumcusu Hakan Katipoğlu'nun eşi Gizem'den tatil pozu! Deniz kenarından paylaştı

Survivor yorumcusu Hakan Katipoğlu'nun eşi Gizem'den tatil pozu! Deniz kenarından paylaştı

Survivor yorumcusu Hakan Katipoğlu'nun eşi Gizem'den tatil pozu! Deniz kenarından paylaştı

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