Survivor yorumcusu Hakan Katipoğlu'nun eşi Gizem'den tatil pozu! Deniz kenarından paylaştı

Hakan ve Gizem Hatipoğlu çiftinin mutlu evliliği devam ediyor. Birbirleriyle sosyal medyada sık sık paylaşım yapan çift, çok sayıda olumlu yorum alıyor. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gizem Hatipoğlu, tatil pozuyla gündeme geldi.

TATİL POZU VERDİ

Gizem Hatipoğlu deniz kenarından verdiği pozunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Bir çocuk annesi Gizem Hatipoğlu, düzgün vücudu ve güzelliğiyle dikkat çekti.

Gizem Hatioğlu da, Var mısın Yok musun programının ardından Survivor'a katılmıştı.

Eşi Hakan Hatipoğlu ile aynı dönemde yarıştı.

1988 doğumlu Gizem Hatipoğlu 34 yaşındadır.

İşte sosyal medya pozları...





