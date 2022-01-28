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Survivor yorumcusundan Sercan Yıldırım iddiası! "Bırakıyordu"

28.01.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlenip balayından sonra Survivor All Star'a giden Sercan Yıldırım hakkında Survivor Panorama yorumcusu Gökhan Özdemir’den ilginç bir iddia geldi. İddiaya göre yarışmanın ilk günlerinde Survivor Sercan adadan dönmek istedi.

Survivor yorumcusundan Sercan Yıldırım iddiası! "Bırakıyordu"

Survivor All Star yoğun tempoda başladı. Sürgün adası kuralıyla herkesin şaşkınlıkla takip ettiği Survivor'da yarışmacı Sercan Yıldırım hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Survivor Panorama’da Gökhan Özdemir yarışmanın ilk haftasında muhabirlerden duyduğu bir iddiaya anlattı.

Gökhan Özdemir, Survivor Sercan’ın yarışmayı bırakacağı yönünde bilgi aldığını fakat şu an için Sercan’ın daha iyi durumda olduğunu ve yarışmaya büyük ihtimalle devam edeceğini öğrendiğini söyledi.

Sercan Yıldırım yarışmaya gitmeden önce yoga eğitmeni Nihan Yönel ile dünyaevine girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Sercan Yıldırım
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