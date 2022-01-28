Survivor yorumcusundan Sercan Yıldırım iddiası! "Bırakıyordu"

Survivor All Star yoğun tempoda başladı. Sürgün adası kuralıyla herkesin şaşkınlıkla takip ettiği Survivor'da yarışmacı Sercan Yıldırım hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Survivor Panorama’da Gökhan Özdemir yarışmanın ilk haftasında muhabirlerden duyduğu bir iddiaya anlattı.

Gökhan Özdemir, Survivor Sercan’ın yarışmayı bırakacağı yönünde bilgi aldığını fakat şu an için Sercan’ın daha iyi durumda olduğunu ve yarışmaya büyük ihtimalle devam edeceğini öğrendiğini söyledi.

Sercan Yıldırım yarışmaya gitmeden önce yoga eğitmeni Nihan Yönel ile dünyaevine girmişti.

