Survivor Yunus Emre, bu eleme adayı olarak ismi söylenen 4 yarışmacıdan biri oldu. Survivor AllStar 2022'nin 23 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde iletişim ödülünün ardından konsey yapıldı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada elenen yarışmacıyı duyurdu. Survivor Yunus Emre elendi mi? Survivor Yunus Emre Özden kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Sevgilisi var mı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR YUNUS ELENDİ Mİ?

Survivor sürgün adasına bu hafta yarışmacı arkadaşları tarafından gönderilen ilk isim Yunus Emre, ikinci isim ise Yasin Obuz olmuştu. Diğer 2 aday sonraki bölümde belli oldu. Nagihan Karadere ve Gökhan Keser eleme adayı olarak sürgün adasına gönderilen 3. ve 4. yarışmacı oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor'ın 23 Şubat Çarşamba günü ekrana gelen bölümünde elenen yarışmacıyı açıkladı.

Yunus Emre, Yasin Obuz, Nagihan Karadere ve Gökhan Keser arasından en az oyu alarak adaya veda eden isim Yunus Emre oldu.

Yunus Emre Özden, yarışmanın 30. bölümünde elendi.

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Survivor'da yarışan Yunus Emre Özden 1993 doğumludur. Silivri’de yaşayan Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi Ulaştırma Lojistik bölümü öğrencisidir.

Yunus Emre Özden 17 yaşında katalog çekimlerine başlamıştır ve 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde yer almıştır. Spor salonunda yoğun çalışmalar yapmasının ardından MMA dövüşlerine katılmaya başlamıştır.

Başarılı sporcu 2019 senesinde Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si olmuştur. Şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilenmektedir.

YUNUS EMRE ÖZDEN'İN SEVGİLİSİ VAR MI?

Survivor Yunus Emre Özden, şimdilerde Beria Gözen ile aşk yaşamaktadır. Geçtiğimiz Temmuz ayında Yunus Emre Özden'in, sevgilisi Beria Gözen'e şiddet uyguladığı iddia edilmişti.



