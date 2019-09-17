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Susamam şarkısı hakkında savcılığa suç duyurusu

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.09.2019 17:22 | Son Güncelleme

Şanışer’in 17 rapçi ile birlikte seslendirdiği ‘Susamam’ şarkısına ilişkin bir vatandaş savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Susamam şarkısı hakkında savcılığa suç duyurusu

Bir vatandaşın Şanışer ismiyle tanınan rapçi Sarp Palaur’un 17 rapçi ile birlikte seslendirdiği ‘Susamam’ adlı şarkıya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapan vatandaşın 15 dakikalık parçanın sözlerinden rahatsız olduğu ve bu nedenle şikayetçi olduğu öğrenilirken, savcılığın şikayeti işleme aldığı ve incelemesinin sürdüğü kaydedildi.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
neyinden rahatsız olmuş acaba, beyni göç etmiş arkadaş, gerçeklerdenmi ?
vatandaş olmadığını hepimiz biliyoruz en ufak karşı görüşe tahammül edemeyenler ülkeyi batiranlar kendinden ve kendi gibi olanların dışında kimseye yaşama hakkı vermek istemiyor
peki sen vatandaşmısin siz ve sizin zihniyetiniz 80 yil bu ülkedeki yuzde 90 lık bir kesimi dışlarken sen nerdeydin en azindan biz sizi dışlamadik ama yinede batıyor galiba size ama kusura bakmayın istesenizde istemesenizde bu boyle devam edecek ha beğenmeyen ben hıristiyanlığı begeniyorum diyenler amcası trampa dilekcesini verebilir
BEĞENMEDİYSE TEKRAR DİNLEMESİN
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