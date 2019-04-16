"Suşi"li ve "gelin bohça"lı çiğ köfte menüsü

Gültekin, özellikle suşi konseptinin müşterileri tarafından ilgi gördüğünü belirterek, ilk başta balık akla gelse de çiğ köfte suşisinin beğenildiğini ifade etti.

Kahramanmaraş'ta çiğ köfte alanında bir eksiklik görüp bu işte uğraşmaya karar verdiklerini dile getiren Gültekin, "Çiğ köftede farklı versiyonlarla vatandaşlarımıza güzel lezzetler sunmak için buradayız. İş yerimizde çok farklı şekillerde çiğ köftemiz mevcut. Kullandığımız ürünler tamamıyla doğal." dedi.

Müşterilerin "menüde ne var" diye sorduğunda "suşi var" dediklerinde ilk önce balık anlaşıldığına dikkati çeken Gültekin, "(Böyle bir şey beklemiyordum) diyen fazlaca müşterimiz oldu. Hem lokmalık olması hem de suşi gibi kesilmesiyle bu menümüz ilgi görüyor." diye konuştu.

Gültekin, diyet yapanlar için "Gelin bohçası", çiftler için kalpli menülerinin de bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Müşterilerden Hatice Coşkun ise çiğ köfte yemeye geldikleri iş yerinde kendilerine sunulan standart dışı menüleri beğendiğini söyledi.

Balıktan yapılan suşi yemediğini ancak çiğ köfte suşisini beğenerek tattığını anlatan Coşkun, farklı menüleriyle müşterilerin ilgisini çeken iş yerine sürekli çiğ köfte yemeye geldiğini ifade etti.





