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"Suşi"li ve "gelin bohça"lı çiğ köfte menüsü

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta iki genç girişimci, hazırladıkları "suşi", "gelin bohçası" ve "vali dürümü" gibi çiğ köfte menüleriyle müşterilerinin ilgisini çekiyor

"Suşi"li ve "gelin bohça"lı çiğ köfte menüsü

Adıyamanlı genç girişimciler Salih Gültekin ve Uğur Yağar, Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde, çiğ köfteyi standardın dışına çıkartıp müşterilerine sundukları menüleriyle dikkati çekiyor. Girişimcilerin özellikle "suşi" şeklinde kestikleri ekmek arası ile "vali dürümü", "gelin bohçası" adını verdikleri çiğ köftelere vatandaşlar ilgi gösteriyor.

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Girişimci Salih Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır çiğ köfteyle uğraştıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta çiğ köfte alanında bir eksiklik görüp bu işte uğraşmaya karar verdiklerini dile getiren Gültekin, "Çiğ köftede farklı versiyonlarla vatandaşlarımıza güzel lezzetler sunmak için buradayız. İş yerimizde çok farklı şekillerde çiğ köftemiz mevcut. Kullandığımız ürünler tamamıyla doğal." dedi.

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Gültekin, özellikle suşi konseptinin müşterileri tarafından ilgi gördüğünü belirterek, ilk başta balık akla gelse de çiğ köfte suşisinin beğenildiğini ifade etti.

Suşinin özelliğinin kesimiyle ilgili olduğunu aktaran Gültekin, küçük dilimlerle kestikleri köfte dürümlerini vatandaşların kolay tükettiğini kaydetti.

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Müşterilerin "menüde ne var" diye sorduğunda "suşi var" dediklerinde ilk önce balık anlaşıldığına dikkati çeken Gültekin, "(Böyle bir şey beklemiyordum) diyen fazlaca müşterimiz oldu. Hem lokmalık olması hem de suşi gibi kesilmesiyle bu menümüz ilgi görüyor." diye konuştu.

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Gültekin, diyet yapanlar için "Gelin bohçası", çiftler için kalpli menülerinin de bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Müşterilerden Hatice Coşkun ise çiğ köfte yemeye geldikleri iş yerinde kendilerine sunulan standart dışı menüleri beğendiğini söyledi.

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Balıktan yapılan suşi yemediğini ancak çiğ köfte suşisini beğenerek tattığını anlatan Coşkun, farklı menüleriyle müşterilerin ilgisini çeken iş yerine sürekli çiğ köfte yemeye geldiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çiğ köfte suşi çiğ köfte

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