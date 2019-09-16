Suşi ve Adana kebabı aynı masada

Dükkâna gelip, farklı yemekler yemek isteyen müşterilerine iki farklı yemek kültürünü sunan işletme sahibi Kahraman, “Aynı masada bir kişi Adana kebap yerken, diğeri suşi yiyor. Adana kebap yiyen kişi yemeğinin üstüne vasabi sürerken, suşi yiyen kişi yemeğinin üstüne vasabi sürerken, suşi yiyen kişi de yanında şalgam içiyor” dedi.

Uzakdoğu’da bir seyahati sırasında suşi yapmayı öğrenen Turgay Kahraman, Türkiye’ye döndükten sonra çevresinden gelen talepler üzerine restoran açmaya karar verdi. Bursa’da açılan suşi restoranına, pek fazla müşterinin gelmeme ihtimali üzerinde duran Kahraman, açtığı restoranın yarısını suşi ile Uzakdoğu mutfağına ayırırken, diğer yarısını ise kebapçı yaptı. Hem suşi hem kebap ustası olan Kahraman, gelen müşterilerine iki farklı yemek kültürünü aynı restoranda sunmaya başladı.

SUŞİYİ KADINLAR VE ÇOCUKLAR DAHA ÇOK TERCİH EDİYOR

Restoran açarken uzun süre konsepti düşündüğünü belirten işletme sahibi Turgay Kahraman, "Adanalı olmamdan yola çıkarak yan tarafa da Adana kebabı koydum. Adana ve suşi mutfakları ayrı ama müşteri geldiği zaman hem Adana Kebabı hem de suşi yiyebiliyor. Bu da bizim için bir artı oldu. Bursalıların damak tadına hitap ettiğimizi düşünüyorum. Genelde kadınlar ve çocuklar suşiyi tercih ediyor. Ailelerini buraya getirmeye çalışıyorlar. Aileler de suşiye ön yargılı yaklaştıkları için pek gelmek istemiyorlar. Geldiklerinde de menüyü gördükleri zaman hoşlarına gidiyor. Suşi yemek isteyen suşi, kebap yemek isteyenler kebap siparişi veriyorlar” dedi.