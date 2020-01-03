Süslü fidoş yemeği, süslü fidoş tarifi

Elazığ bölgesinin meşhur süslü fidoş yemeği, patlıcan ve köftenin müthiş uyumuyla ortaya çıkıyor. Süslü fidoş yemeğinin yapılışı hem kolay hem de lezzeti muazzamdır. Bu akşam masada süslü fidoş yemeği var. Siz de pişirmek istiyorsanız tarifi bir kenara not edin deriz.
500 gram kıyma
500 gram patlıcan
500 gram domates
250 gram yeşil biber
Bir çay bardağı sıvı yağ
2 adet kuru soğan
Bir yemek kaşığı salça
Bir bardak su
Kırmızı toz biber
Maydanoz
Tuz
Derin bir kabın içine kıymayı alın. Soğanları ve maydanonuzu ufak fak kıyın. Kıymanın içine doğradığınız malzemeleri ekleyin. Tuz ve kırmızı toz biberi de ilave edip yoğurmaya başlayın.
Malzemeleri iyice yoğurduktan sonra köfte harcınız hazır hale gelecektir. Kıymayı ceviz büyüklüğünde parçalara bölün ve elinizde hafif yassı şekil verin.
Patlıcanları alacalı bir şekilde soyun ve 3 cm kalınlığında halka şeklinde doğrayın.
Dilimlediğiniz patlıcanları sıvı yağda kısa süre kızartın.
Biberleri iri bir şekilde doğrayın. Domateslerin de kabuğunu soyduktan sonra halka şeklinde dilimleyin.
Köfteler, kızartılmış patlıcan, biber ve domatesleri düzgün bir şekilde tepsiye dizin.
Salça, bir bardak su ile karıştırılarak tepsinin üzerine dökülün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapabilirsiniz.
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