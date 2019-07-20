Susuz çalışan bulaşık makinesi ürettiler

Lin Shuo De'nin ekmek kızartma makinesinden ilham alarak tasarladığı ultrasonik yıkama özellikli bulaşık makinesi Toasher, küçük evler için ideal bir yaklaşım sunuyor.

Sade bir yaşamı tercih edenler için bulaşık makinesi; kapladığı alan, harcadığı suyun kontrol edilememesi, atık suyun boşa gitmesi gibi nedenlerle hep soru işaretiyle bakılan bir eşya olmuştur. Bu nedenle, tesisat gerektirmeyen set üstü bulaşık makinesi Tetra kalpleri çalmış, CES 2018’de aldığı inovasyon ödülünü sonuna kadar hak etmişti. Mikrodalga fırın boyutundaki bu makineye kullanıcı elle su koyuyor, yıkama sonunda biriken atık suyu istediği şekilde kullanabiliyor, mobil uygulama ile uzaktan kontrol edebiliyordu. Yine çağdaş ihtiyaçlara cevap verebilen bir başka makine olarak Toasher var karşımızda.

Küçük evler için tasarlanmış

Toasher, stüdyo daire gibi küçük yaşam alanlarını tercih edenler için tasarlanmış. Hatta giderek daha çok ilgi gören mikro yapılar ve kapsül evler de hedeflenmiş olabilir. Adından tahmin edeceğiniz gibi ekmek kızartma makinesi mantığıyla tasarlanmış bir bulaşık makinesi bu. Ekmek kızartma makinesi gibi kolayca yeri de değiştirilebiliyor, dolayısıyla portatif bir makine. Elle su eklendiğinden Tetra gibi Toasher da tesisat gerektirmiyor. Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla atık suyu da kullanıcı boşaltıyor ve dolayısıyla istediği gibi – örneğin tuvalette – kullanması mümkün.