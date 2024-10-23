Süt böreği tarifi: Süt böreği nasıl yapılır?

Türk mutfağının enfes lezzetlerinden biri de Bayburt şehri ile özdeşlemiş olan süt böreği tarifidir. Yapımı en kolay tatlılardan biri olan süt böreği şerbetli tatlılar arasında yer alır. Siz de bu yöresel lezzeti kendi sofranıza taşıyabilirsiniz.
Bayburt mutfağının süt böreği tarifi için aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanabilirsiniz. Eğer isterseniz daha fazla malzeme kullanarak da daha fazla sayıda kişi için süt böreği hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
Hamuru:
1 yumurta
2 kaşık yoğurt
Yarım çay bardağı erimiş tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 bardak su
1 paket kabartma tozu
1 çimdik tuz
Biraz un
Sütlü şerbeti:
4 bardak süt
1 bardak şeker
Arası ve üzeri için:
250 gram iri kıyılmış fındık
5 kaşık tereyağı
TARİF
Hamur malzemelerini bir kapta karıştırın ve yoğurun.
Ceviz boyutunda bezeler kopartın.
Üzerlerini örtüp 15 dakika dinlendirin.
Bezeleri nişasta da serperek tek tek açın.
Her bezenin arasında sıvı yağ ve erimiş tereyağını karıştırarak sürün.
Üçlü halde açtığınız hamurları yağlı tepsiye yerleştirin.
Aralarına fındık ve yağ koyarak hamur katarını hazırlayın.
Kare şeklinde kesin.
Sıcak fırında 180 derecede üzeri kızarana dek pişirin.
Pişen tatlının üzerine süt ve şekeri kaynatarak hazırladığınız şerbeti dökün.
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