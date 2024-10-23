Süt böreği tarifi: Süt böreği nasıl yapılır?

Bayburt mutfağının süt böreği tarifi için aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanabilirsiniz. Eğer isterseniz daha fazla malzeme kullanarak da daha fazla sayıda kişi için süt böreği hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER Hamuru:

1 yumurta

2 kaşık yoğurt

Yarım çay bardağı erimiş tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 bardak su

1 paket kabartma tozu

1 çimdik tuz

Biraz un

Sütlü şerbeti:

4 bardak süt

1 bardak şeker

Arası ve üzeri için:

250 gram iri kıyılmış fındık

5 kaşık tereyağı