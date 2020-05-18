Süt dilimini evde kendiniz hazırlayabilirsiniz! Sadece 20 dakikada...

Alışverişe gittiğinizde çocuğunuzun sizden istediği atıştırmalıkların başında gelir süt dilimi. Çocuğunuza paketli gıda almak yerine evde birlikte yapmayı teklif ederseniz hem heyecanlanacak hem de kekleri afiyetle tüketecektir. Üstelik birlikte hazırlarken çocuğunuzun ince motor becerileri de gelişecek ve çocuğunuz mutfağa girmekten keyif almaya başlayacaktır.

Onu mutlu edecek bu tarifi sıklıkla yaparak gelişimine destek olabilirsiniz. Çocuklara ve sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz, onları mutlu edecek bir tarif olan süt dilimini evde hazırlamak oldukça pratik. Bu tarifi yapmak için 20 dakika ayırmanız yeterli. İki dilim kekin arasına koyacağınız krema dolgusunu isterseniz meyveli ya da çikolatalı olarak da hazırlayabilir, zevkinize göre tarife eklemeler yapabilirsiniz. Keki pişirmeye başlamadan önce krema dolgusunu hazırlamalı ve buzdolabında soğutmalısınız. Hadi malzemelerinizi hazırlayın, çocuğunuzla birlikte mutfağın yolunu tutun ve süt dilimini hazırlamaya başlayın!

SÜT DİLİMİ TARİFİ

Malzemeler:

Kek için:

2 tane yumurta

Yarım bardak yoğurt

Yarım bardak sıvı yağ

Yarım bardak şeker

3/4 su bardağı un

1,5 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin