Süt dilimini evde kendiniz hazırlayabilirsiniz! Sadece 20 dakikada...

Alışverişe gittiğinizde çocuğunuzun sizden istediği atıştırmalıkların başında gelir süt dilimi. Çocuğunuza paketli gıda almak yerine evde birlikte yapmayı teklif ederseniz hem heyecanlanacak hem de kekleri afiyetle tüketecektir. Üstelik birlikte hazırlarken çocuğunuzun ince motor becerileri de gelişecek ve çocuğunuz mutfağa girmekten keyif almaya başlayacaktır.
Onu mutlu edecek bu tarifi sıklıkla yaparak gelişimine destek olabilirsiniz. Çocuklara ve sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz, onları mutlu edecek bir tarif olan süt dilimini evde hazırlamak oldukça pratik. Bu tarifi yapmak için 20 dakika ayırmanız yeterli. İki dilim kekin arasına koyacağınız krema dolgusunu isterseniz meyveli ya da çikolatalı olarak da hazırlayabilir, zevkinize göre tarife eklemeler yapabilirsiniz. Keki pişirmeye başlamadan önce krema dolgusunu hazırlamalı ve buzdolabında soğutmalısınız. Hadi malzemelerinizi hazırlayın, çocuğunuzla birlikte mutfağın yolunu tutun ve süt dilimini hazırlamaya başlayın!
Malzemeler:
Kek için:
2 tane yumurta
Yarım bardak yoğurt
Yarım bardak sıvı yağ
Yarım bardak şeker
3/4 su bardağı un
1,5 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
Kreması için:
1 paket krema (200 ml)
1 yemek kaşığı bal
1 paket toz krem şanti
3-4 damla limon suyu
Hazırlanışı:
Fırını 185 dereceye ayarlayın ve ısıtmaya başlayın.
Süt dilimini yapmaya başlamadan önce iç dolgusu olan kremayı hazırlamak gerek. Derin bir kase içerisine 1 paket kremayı alın, toz krem şanti, bal ve limon suyunu ekleyerek sert bir kıvama gelene kadar mikser yardımıyla çırpın. Buzdolabına kaldırıp keki hazırlayana kadar bekletin.
Başka bir kase içerisinde yumurtaları şekerle beraber krema haline gelene kadar yüksek devirde çırpın. Krema haline geldikten sonra yoğurt, sıvı yağ, un, kabartma tozu, vanilin ve kakaoyu da sırasıyla ekleyerek çırpmaya devam edin.
Bir fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Hazırladığınız kek karışımını eşit miktarda olacak şekilde tepsiye yayıp önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirin.
Pişirdiğiniz keki pişirme kağıdıyla birlikte tezgaha alıp başka bir pişirme kağıdının üzerinde ters çevirerek çıkarın. Bu şekilde keke zarar vermeden pişirme kağıdından ayrılmış olur.
Pişirme kağıdından ayırdığınız keki ortadan ikiye dikkatli bir şekilde kesin. İkiye ayırdığınız kekin birinci parçasına buzdolabından çıkardığınız kremayı eşit miktarda sürün. İkinci keki de üzerine kapatın ve eşit dikdörtgenler elde edecek şekilde dilimleyin.
Tebrikler süt dilimleriniz hazır! Buzdolabında hava almayacak şekilde 3 gün saklayabilirsiniz. Şimdiden sizlere ve çocuklarınıza afiyet olsun!
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