YEMEK
  4. Süt reçeli tarifi, süt reçeli nasıl yapılır?

Süt reçeli tarifi, süt reçeli nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Süt reçeli tarifi, son birkaç yılın popüler lezzetlerinden biri. Genelde kafe ve restoranların menüsünde yer alan süt reçelini, kendi mutfağınızda da hazırlayabilirsiniz. Süt reçeli tarifi oldukça pratiktir. Süt reçeli nasıl yapılır diyenler için tarifi detaylı bir şekilde püf noktasıyla birlikte aktarıyoruz, buyursunlar.

Süt reçeli tarifi, süt reçeli nasıl yapılır?

Bir Güney Amerika tatlısı olan ve son yıllarda popüler olan süt reçeli, oldukça kolay yapılmaktadır. Yumuşacık kıvamı, kokusu ve karamelize tadıyla özekllikle sabah kahvaltılarında ekmeğe sürülüp rahatlıkla yenebilir. Süt reçeli sütten yapılan bir lezzet olduğu için faydaları saymakla bitmiyor. Kemik ve diş gelişimi için gerekli kalsiyum ve fosfor içeriyor. Aynı zamanda kemik erimesini de önlüyor.

Süt reçelinin tadından önce kokusu cezbediyor insanı... Karamelize tadı ise oldukça yoğun. Genellikle kahvaltıda tüketilen süt reçelini kreole tüketmenizi tavsiye ediyoruz. Böylelikle lezzeti iki katına çıkıyor. İşte süt reçeli tarifinin detayları.

SÜT REÇELİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir litre süt
Bir su bardağı toz şeker
Bir çay kaşığı karbonat

SÜT REÇELİ NASIL YAPILIR?

Süt ve şekeri derin bir tencereye koyun ve ocağa alıp şeker eriyene kadar karıştırın. Şeker eriyip kaynama noktasına gelince karbonatı ekleyin ve kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Süre sonunda boza kıvamına gelen reçelinizi kavanoza alın ve oda sıcaklığına gelene kadar ağzı açık bekletin. İyice soğuyunca kavanozun ağzını kapatıp buzdolabına kaldırın. Yaklaşık 2 saat sonra servise hazırdır.

SÜT REÇELİ YAPIMI PÜF NOKTASI

Kullanacağınız tencere kesinlikle derin olmalı, çünkü süte karbonatı atınca köpürme olduğundan dolayı sığ bir tencerede taşma olur.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
Yayınlandı olay oldu! Herkes onu arıyor...Yayınlandı olay oldu! Herkes onu arıyor...
Zerdeçallı mercimek çorbası tarifiZerdeçallı mercimek çorbası tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süt reçeli tarifi süt reçeli yapımı süt reçeli nasıl yapılır süt reçeli

En Çok Okunan Haberler

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Gribin şifacısı! Şimdi tam zamanı...

Gribin şifacısı! Şimdi tam zamanı...

Çocuğunuza sürpriz: Süt dilimi tarifi

Çocuğunuza sürpriz: Süt dilimi tarifi

İçinde hazine var! Her gün bir kaşık...

İçinde hazine var! Her gün bir kaşık...

En özel lezzetlerimizden! Lezzeti damak çatlatıyor

En özel lezzetlerimizden! Lezzeti damak çatlatıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi

Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Patlıcan köftesi tarifi, patlıcan köftesi nasıl yapılır?

Yayınlandı olay oldu! Herkes onu arıyor...

Zerdeçallı mercimek çorbası tarifi

Zerdeçallı mercimek çorbası tarifi

Kestane şekeri nasıl yapılır? İşte kestane şekeri tarifi

En özel lezzetlerimizden! Lezzeti damak çatlatıyor

Kabak sütlacı nasıl yapılır?

İsmini duyan şaşırıyor: Kabak sütlacı

Umaç helvası nasıl yapılır? İşte umaç helvası tarifi

Kış aylarında yapılıyor! Lezzeti tüm Türkiye'ye...

Kedi dili pasta tarifi, kedi dili pasta nasıl yapılır?

Yiyen bağımlısı oluyor! Üstelik çok pratik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.