Süt reçeli tarifi, süt reçeli nasıl yapılır?

Bir Güney Amerika tatlısı olan ve son yıllarda popüler olan süt reçeli, oldukça kolay yapılmaktadır. Yumuşacık kıvamı, kokusu ve karamelize tadıyla özekllikle sabah kahvaltılarında ekmeğe sürülüp rahatlıkla yenebilir. Süt reçeli sütten yapılan bir lezzet olduğu için faydaları saymakla bitmiyor. Kemik ve diş gelişimi için gerekli kalsiyum ve fosfor içeriyor. Aynı zamanda kemik erimesini de önlüyor.

Süt reçelinin tadından önce kokusu cezbediyor insanı... Karamelize tadı ise oldukça yoğun. Genellikle kahvaltıda tüketilen süt reçelini kreole tüketmenizi tavsiye ediyoruz. Böylelikle lezzeti iki katına çıkıyor. İşte süt reçeli tarifinin detayları.

SÜT REÇELİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir litre süt

Bir su bardağı toz şeker

Bir çay kaşığı karbonat

SÜT REÇELİ NASIL YAPILIR?

Süt ve şekeri derin bir tencereye koyun ve ocağa alıp şeker eriyene kadar karıştırın. Şeker eriyip kaynama noktasına gelince karbonatı ekleyin ve kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Süre sonunda boza kıvamına gelen reçelinizi kavanoza alın ve oda sıcaklığına gelene kadar ağzı açık bekletin. İyice soğuyunca kavanozun ağzını kapatıp buzdolabına kaldırın. Yaklaşık 2 saat sonra servise hazırdır.

SÜT REÇELİ YAPIMI PÜF NOKTASI

Kullanacağınız tencere kesinlikle derin olmalı, çünkü süte karbonatı atınca köpürme olduğundan dolayı sığ bir tencerede taşma olur.



