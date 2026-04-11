Sütü bu şekilde saklayanlara kötü haber! Resmen zehre dönüşüyor

Buzdolabının en sıcak bölgesi kapak kısmıdır. Her kapıyı açtığınızda, bu bölüm dış ortamın sıcaklığına maruz kalır. Bu da özellikle süt ve krema gibi hassas ürünlerin daha hızlı bozulmasına yol açar.

Sütü kapak rafında saklamak pratik görünse de, bu alışkanlık sütün kesilmesine ve zararlı bakterilerin daha hızlı çoğalmasına neden olabilir. Sıcaklık dalgalanmaları arttıkça, süt daha kısa sürede tüketilemez hale gelir.

SÜTÜ NEREDE SAKLAMALISINIZ?

Sütünüzün daha uzun süre taze kalmasını istiyorsanız, buzdolabının orta veya alt raflarının arka kısmını tercih edin. Bu alanlar genellikle en soğuk ve en sabit sıcaklığa sahip bölgelerdir.

Üst raflar ise sıcak havanın yükselmesi nedeniyle birkaç derece daha sıcak olabilir.

KAPAK RAFLARI İÇİN DOĞRU KULLANIM

Buzdolabının kapak kısmı tamamen işe yaramaz değil. Ancak burada daha az bozulma riski olan ürünleri saklamak gerekir.

Örneğin:

Ketçap

Hardal

Soya sosu

Salata sosları

Reçel

Gazlı içecekler

Bu tür gıdalar, soğukta daha iyi saklansa da süt kadar hassas değildir.

SÜTÜN DAHA UZUN SÜRE DAYANMASI İÇİN ÖNERİLER

Alışverişte sona bırakın: Sütü market alışverişinizin en sonunda alın. Böylece sıcak ortamda daha az zaman geçirir.

Doğru sıcaklıkta saklayın: Buzdolabının ideal sıcaklığı yaklaşık 3°C (37°F) olmalıdır. 5°C’ye yaklaştıkça bakteri üreme riski artar.

Hemen yerine koyun: Sütü kullandıktan sonra tezgahta bekletmeden hemen buzdolabına geri koyun.

Kapıyı uzun süre açık bırakmayın: Buzdolabı kapağını gereksiz yere açık tutmak, iç sıcaklığın yükselmesine neden olur.

DİĞER SÜT ÜRÜNLERİ İÇİN DE GEÇERLİ

Aynı kurallar krema, süt kreması ve benzeri ürünler için de geçerlidir. Hatta anne sütü için bile buzdolabı kapağı önerilmez; sıcaklık değişimleri bu tür hassas içerikler için risk oluşturabilir.

BİTKİSEL SÜTLER DE AYNI ŞEKİLDE SAKLANMALI

Badem, soya veya diğer bitkisel sütler açıldıktan sonra mutlaka 4°C’nin altında saklanmalıdır. Açılmamış ürünler oda sıcaklığında dayanıklı olsa da açıldıktan sonra buzdolabında doğru yerde muhafaza edilmelidir.

SÜT DONDURULUR MU?

Sütü dondurmak, raf ömrünü uzatmak için etkili bir yöntemdir.

Ancak doğru şekilde yapılmalıdır:

Dondurucuya uygun kap kullanın

Genleşme için kapta boşluk bırakın

Tarih etiketi ekleyin

Süt dondurucuda genellikle 6 aya kadar saklanabilir. Ancak en iyi tat için ilk 3 ay içinde tüketilmesi önerilir.

Çözdürme işlemi ise mutlaka buzdolabında yapılmalıdır. Oda sıcaklığında çözdürmek, bakteri oluşumuna yol açabilir. Çözüldükten sonra oluşabilecek kıvam değişikliği normaldir; sütü çalkalayarak kullanabilirsiniz.