Sütü bu şekilde saklayanlara kötü haber! Resmen zehre dönüşüyor

Mutfakta en sık tüketilen gıdalardan biri olan sütü yanlış yerde saklamak, düşündüğünüzden daha hızlı bozulmasına neden olabilir. Uzmanlara göre buzdolabının içindeki sıcaklık her noktada aynı değil ve bu durum, gıdaların raf ömrünü doğrudan etkiliyor.

Sütü bu şekilde saklayanlara kötü haber! Resmen zehre dönüşüyor
Sedef Karatay Bingül

Buzdolabının en sıcak bölgesi kapak kısmıdır. Her kapıyı açtığınızda, bu bölüm dış ortamın sıcaklığına maruz kalır. Bu da özellikle süt ve krema gibi hassas ürünlerin daha hızlı bozulmasına yol açar.

Sütü kapak rafında saklamak pratik görünse de, bu alışkanlık sütün kesilmesine ve zararlı bakterilerin daha hızlı çoğalmasına neden olabilir. Sıcaklık dalgalanmaları arttıkça, süt daha kısa sürede tüketilemez hale gelir.

Sütü bu şekilde saklayanlara kötü haber! Resmen zehre dönüşüyor 1

SÜTÜ NEREDE SAKLAMALISINIZ?

Sütünüzün daha uzun süre taze kalmasını istiyorsanız, buzdolabının orta veya alt raflarının arka kısmını tercih edin. Bu alanlar genellikle en soğuk ve en sabit sıcaklığa sahip bölgelerdir.

Üst raflar ise sıcak havanın yükselmesi nedeniyle birkaç derece daha sıcak olabilir.

KAPAK RAFLARI İÇİN DOĞRU KULLANIM

Buzdolabının kapak kısmı tamamen işe yaramaz değil. Ancak burada daha az bozulma riski olan ürünleri saklamak gerekir.

Örneğin:

  • Ketçap
  • Hardal
  • Soya sosu
  • Salata sosları
  • Reçel
  • Gazlı içecekler

Bu tür gıdalar, soğukta daha iyi saklansa da süt kadar hassas değildir.

Sütü bu şekilde saklayanlara kötü haber! Resmen zehre dönüşüyor 2

SÜTÜN DAHA UZUN SÜRE DAYANMASI İÇİN ÖNERİLER

Alışverişte sona bırakın: Sütü market alışverişinizin en sonunda alın. Böylece sıcak ortamda daha az zaman geçirir.

Doğru sıcaklıkta saklayın: Buzdolabının ideal sıcaklığı yaklaşık 3°C (37°F) olmalıdır. 5°C’ye yaklaştıkça bakteri üreme riski artar.

Hemen yerine koyun: Sütü kullandıktan sonra tezgahta bekletmeden hemen buzdolabına geri koyun.

Kapıyı uzun süre açık bırakmayın: Buzdolabı kapağını gereksiz yere açık tutmak, iç sıcaklığın yükselmesine neden olur.

DİĞER SÜT ÜRÜNLERİ İÇİN DE GEÇERLİ

Aynı kurallar krema, süt kreması ve benzeri ürünler için de geçerlidir. Hatta anne sütü için bile buzdolabı kapağı önerilmez; sıcaklık değişimleri bu tür hassas içerikler için risk oluşturabilir.

BİTKİSEL SÜTLER DE AYNI ŞEKİLDE SAKLANMALI

Badem, soya veya diğer bitkisel sütler açıldıktan sonra mutlaka 4°C’nin altında saklanmalıdır. Açılmamış ürünler oda sıcaklığında dayanıklı olsa da açıldıktan sonra buzdolabında doğru yerde muhafaza edilmelidir.

Sütü bu şekilde saklayanlara kötü haber! Resmen zehre dönüşüyor 3

SÜT DONDURULUR MU?

Sütü dondurmak, raf ömrünü uzatmak için etkili bir yöntemdir.

Ancak doğru şekilde yapılmalıdır:
Dondurucuya uygun kap kullanın
Genleşme için kapta boşluk bırakın
Tarih etiketi ekleyin

Süt dondurucuda genellikle 6 aya kadar saklanabilir. Ancak en iyi tat için ilk 3 ay içinde tüketilmesi önerilir.

Çözdürme işlemi ise mutlaka buzdolabında yapılmalıdır. Oda sıcaklığında çözdürmek, bakteri oluşumuna yol açabilir. Çözüldükten sonra oluşabilecek kıvam değişikliği normaldir; sütü çalkalayarak kullanabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 saatte hazırlanıyor! Kapış kapış gidiyor15 saatte hazırlanıyor! Kapış kapış gidiyor
Dışı portakal, içi domates! Bu meyve ülke dışına çıkarılamıyorDışı portakal, içi domates! Bu meyve ülke dışına çıkarılamıyor

En Çok Okunan Haberler
ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Set durdu, başrol ifadeye geldi! İşte verilen karar

Set durdu, başrol ifadeye geldi! İşte verilen karar

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

