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Sütüven Şelalesi nerede? Sütüven Şelalesi oluşumu, hikayesi, giriş ücreti 2021

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 26.01.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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Sütüven Şelalesi nerede? Sütüven Şelalesi oluşumu, hikayesi, giriş ücreti 2021

Kazdağları Balıkesir'in oksijen deposu. Sütüven Şelalesi ise Kazdağları'nın içinde bir inci. Huzur dolu bir rota için yolu Balıkesir'e düşenlerin mutlaka görmesi gereken doğa harikası bir yer Sütüven Şelalesi.

Sütüven Şelalesi yemyeşil bir doğa içinde şırıl şırıl akan bir yer yüzü cenneti adeta. Burada insanın gözü gönlü yeşile doyuyor, kulaklar şelale sesiyle doluyor. Şelale, huzura doymak isteyenlerin vazgeçilmez adresi oluyor. Gelin Sütüven Şelalesi nerede, nasıl gidilir, oluşumu, hikayesi, giriş ücreti 2021 gibi detaylara yakından bakalım.

SÜTÜVEN ŞELALESİ NEREDE?

Şelale Balıkesir iline bağlı, Edremit ilçesinde yer alıyor. Edremit- Akçay karayolundan 2 km kadar içeride bulunuyor.

Nasıl gidilir?
Edremit ile Akçay arasında bulunan kara yolundan Zeytinli tabelasından dönerek Zeytinli Kasabası'na ulaşacaksınız. Zeytinli'den tabelalar takip edilerek bugün Milli Park olan Sarıkız bölgesine geleceksiniz. Buradan da tabelaları takip ederek yol ayrımından sola dönünce yaklaşık 4-5 kilometre sonra Sütüven Şelalesi'ne ulaşıyorsunuz. Şehir içi ulaşım araçları ile de ulaşabilirsiniz.

Balıkesir-Sütüven Şelalesi arası 101 km.

Sütüven Şelalesi yol tarifi için buraya tıklayın.

sütüven şelalesi

SÜTÜVEN ŞELALESİ HAKKINDA BİLGİ

Sutüven Şelalesi su-tüven kelimesinden geliyor. Tüvmek fiili sıçramak demek, o nedenle şelalenin adı da sıçrayan su anlamına geliyor.

Şelale yakınlarında restoran, büfe ve piknik alanları bulunuyor. Mangal yakmak istenildiğinde belirlenen alanları kullanmak gerekiyor. Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenler şelalenin önünde oluşan doğal gölete girebiliyor.

SÜTÜVEN ŞELALESİ GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Sütüven Şelalesi Kazdağları Milli Parkı içinde yer alıyor. Alan giriş ücreti 2021 yılında şahıs 8 TL, araç 24 TL. Müze kart burada geçerli değil.

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