Sütyeni kim, ne zaman icat etti? Sütyeni ilk kim buldu?

Kadınlara has giyim malzemelerinden ve aksesuarlardan birçoğunun icadı çok eski zamanlara dayanmaktadır. Daha önce ilk üretildiği halleri ile bilinen birçok ürün zaman içinde ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte değişim ve gelişme göstermiştir. Sütyen de bu malzemelerden biridir.

Sütyeni kim, ne zaman icat etti? Sütyeni ilk kim buldu?
Ferhan Petek

Önemli bir iç çamaşırı parçası olan sütyen, günlük etkinlikler esnasında kadınların göğüslerini desteklemek ve biçimlendirmek amacı ile tercih edilmektedir. Farklı modelleri ile bilinen sütyenler farklı amaçlar ve etkinlikler için üretilmekte ve kullanılmaktadır. Geçmişte de sütyen adı henüz konmasa da kadınlar tarafından ortak bazı amaçlar doğrultusunda üretilmiş ve kullanılmıştır.

Sütyeni kim, ne zaman icat etti?

Çok eski zamanlardan bu yana kadınlar göğüslerini desteklemek, korumak ve daha estetik bir görünüm sağlayabilmek amacı ile türlü giyeceklere ve aksesuarlara gereksinim duymuşlardır. Milattan önceki dönemde bazı resimlerde çeşitli kadın atletlerin bugün kullanılan modern sütyenlere benzeyen kıyafetler giydikleri de görülmektedir.

On altıncı yüzyılda soylu ve zengin kadınların iç giyimlerinde en çok kullanılan parça korse olmuştur. Korseler göğüsleri yukarı kaldırarak bir nevi sütyen görevi görmüştür. Daha sonraki süreçte ise 19. yüzyılda korse parçalara ayrılmış ve daha kullanışlı hale getirilmesi için yeni tasarımlar geliştirilmiştir.

Sütyeni ilk kim buldu?

Tarihçilere göre bulunan ilk sütyen kalıntıları milattan önce 25. yüzyıla tarihlenmiştir. Daha sonra ise Fransa’da 1550 yıllarında sütyenler gelişmeler yaşamıştır. Fransa kralının eşi Medicis, kalın belli kadınların dışarı çıkmalarını yasakladığı için beli ince göstermek adına korse moda olmuştur. Bu durumun devamı olarak da göğüsleri dik tutmak ve sabitlemek gereği ile sütyen benzeri parçalar icat edilmiştir.

İlk modern sütyen tasarımını 1914 yılının kasım ayında gerçekleştiren Mary Phelps Jacop, bu tasarımının patentini almıştır. Bugün de kullanılan modern sütyenlerin temeli olan ilk sütyen böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmiştir. 1930’lu yıllara dek yaygın olarak üretimine geçilmeyen sütyenler zaman içinde geliştirilmiştir. Günümüzde balenli sütyen, destekli sütyen, sporcu sütyeni gibi farklı sütyen modelleri üretilmektedir.

