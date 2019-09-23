Suuçtu Şelalesi görenleri büyülüyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Suuçtu Şelalesi görenleri kendine hayran bırakıyor. Yemyeşil kayın ormanları içindeki şelalenin havadan drone ile çekilen görüntüleri bölgenin güzelliğini ortaya çıkardı. Bölgeye yaz aylarında gelen yerli ve yabancı turist sayısı her geçen gün artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun geçiş güzergahında bulunan bölgeye yabancı turistlerin yanı sıra İstanbul, İzmir ve civar şehirlerden vatandaşlar adeta akın ediyor. Suuçtu Şelalesi’ni sadece Ağustos ayında 40 binden fazla turist ziyaret etti.

AĞUSTOS AYINDA 40 BİN ZİYARETÇİ

Suuçtu Şelalesi’nin doğal güzellikleriyle turizmde Marmara Bölgesi’nin en değerli yerlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bölgeye Körfez ve Arap ülkelerinden gelen yabancı turistlerle birlikte sadece Ağustos ayında 40 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Suuçtu Şelalesi ve Tümbüldek Kaplıcaları’nın içeren bölgenin turizmde cazibe merkezi haline gelmesi için hazırladıkları projenin yüzde 90’ının tamamlandığını belirten Kanar şöyle konuştu: