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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinden yeni detay! Soyunma odasına daldılar, asker yığdılar...

01.01.2024 13:34 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'da oynanması öngürülen ancak yönetimin Atatürk tişört ve pankartlarını küstahça reddetmesinin ardından yaşananlar Türkiye'de gündem olmuş, takımlar yurda dönüüş kararı alarak maça çıkmamıştı. Krizde bilinmeyen detaylar ortaya çıkmaya başladı. Takımlar stada gitseydi ne olacaktı? İşte detaylar...

29 Aralık akşamı Suudi Arabistan'da yaşanan skandal olayın detayları gündem olmaya devam ediyor. Türk kamuoyunda geniş yankı bulan olayla ilgili ortaya çıkan son gelişmede büyük bir krizin son anda engellediği ortaya çıktı.

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SOYUNMA ODASINA DALDILAR

Suudi Arabistan’da yaşanan Süper Kupa rezaletinde çok daha büyük bir krizin son anda önlendiği ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ pankartına yerel otorite tarafından izin verilmediğini açıklamasının ardından su yüzüne çıkan kriz, Suudi yetkililerin küstahlığa varan tavırlarıyla bambaşka bir boyuta ulaştı. Sözcü'de yer alan habere göre Araplar, Fenerbahçe soyunma odasına paldır küldür dalıp sarı-lacivertlilerin pankartına el koydu. Ardından Galatasaray soyunma odasına girmek istendi.

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"ZORLA GİRER ALIRIZ"

TFF çalışanları ve Galatasaraylı yetkililer “Olmaz öyle şey, giremezsiniz” dediler. Ardından diplomasi başladı. Bir Suudi yetkili, “Kraliyet adına konuşuyorum” diyerek, “Ya Galatasaray pankartı getirir, ya biz zorla girer alırız” deyince olay arşa çıktı.

"SAKIN TAKIMLARI GÖNDERMEYİN"

Sarı-kırmızılılar olası bir rezilliğin önlenmesi amacıyla pankartı teslim etti. TFF’nin deneyimli bir personeli, yaşanacak krizi görüp takım otellerine haber yolladı: “Sakın takımları göndermeyin. Araplar kavga çıkarma peşinde...”

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SUUDİ YÖNETİMİ ASKER YIĞDI

Kraliyet adına konuşan şahıs, Arap askerlerini ‘T Alanı’ (Statlarda, özel izinle girilen, takımların ve hakemlerin soyunma odalarının bulunduğu alan) bölgesine dizdi. “Takımlar gelince üst araması yapacağız. Atatürk ve 100. yıl logosu görürsek sahaya çıkamazlar” emrini verdi. Yani futbolcular dahil herkes aranacaktı.

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"ATATÜRK YOKSA BİZ DE YOKUZ"

Böyle bir durumda futbolcular, takım özel güvenlikleri ve TFF çalışanları ile Arap güvenlik güçleri arasında arbede çıkması kaçınılmazdı. Takımlara “Gelmeyin” mesajı işte skandalın uluslararası krize dönüşmesini böyle engelledi. Aynı dakikalarda Galatasaray ve Fenerbahçe “Atatürk yoksa biz de yokuz” diyerek masayı devirdi, oyunu bozdu.

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