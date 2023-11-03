Suudi Arabistan'dan Türk futbolunun kaderini değiştirebilecek teklif! Masada 100 milyon euro var...

Suudi Arabistan'dan Türk futboluna peş peşe teklifler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynatılması için anlaşma sağlayan yetkililerden bir hamle daha geldi.

PROJENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Süper Kupa, 2033-2034 sezonu da dahil olmak üzere Riyad ve Cidde’de oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası aynı şekilde Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

KUPA FORMATINI DEĞİŞTİRME TEKLİFİ

Suudi Arabistan'ın teklifinde kupa formatımız tamamen değişiyor. Final aşamasına gelen takımlar final four formatında mücadele edecek. Son 4’e kalan 4 kulübün 3 gün boyunca Suudi Arabistan’da maç yapması. İlk gün maçlarında kaybedenler, 2 gün sonra üçüncülük maçı oynayacak. Kazananlar finale çıkacak.

KAYBEDENE BİLE 500 BİN EURO

Masada yaklaşık 100 milyon Euro’luk bir ödül var. Kaynağın Yüzde 50’si Süper Kupa, yüzde 50’si Türkiye Kupası için ayrılacak. Katılımcılara ödül miktarı yıldan yıla değişebilecek. Türkiye Kupası’nda dörtlü final hayata geçerse, 5 milyon Euro’luk bir ödül havuzu olacak. Sıralamaya göre 4 takıma; 2 milyon, 1,5 milyon, 900 bin Euro ve 600 bin Euro’luk ödül verilecek.

ANADOLU KULÜPLERİNE DE MÜJDE

Projenin detaylarında Anadolu kulüpleri de yer alıyor. UEFA organizasyonlarına katılamayan Anadolu kulüpleri, Riyad ya da Cidde’de düzenlenmesi planlanan organizasyonlarda futbolcularını pazarlama imkanı bulabilecek.

TOPLAM 100 MİLYON EURO

Anlaşmanın toplamında ise 10 yılda toplam 100 milyon euro ödenecek. Kaynağın %50'si Süper Kupa, diğer kalan kısım da Türkiye Kupası için ayrılacak. Katılımcıların ödül miktarı ise yıldan yıla artış gösterecek.

(Fanatik)





