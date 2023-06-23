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Suudi Arabistan'ın ilgisi sonrası Galatasaray Icardi için teklifini güncelledi! Sponsorlar devrede...

23.06.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması altında adeta harikalar yaratan ve performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'yi takımda tutabilmek için her yolu deneyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Suudi Arabistan'ın ilgisi sonrası teklifini güncelledi. İşte detaylar...

Suudi Arabistan'ın ilgisi sonrası Galatasaray Icardi için teklifini güncelledi! Sponsorlar devrede...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başı Fransız ekibi PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi attığı gollerin yanı sıra karakteriyle de taraftarın sevgilisi olurken, Sarı-Kırmızılı yönetim Icardi'yi kadroda tutabilmek için her yolu deniyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden de astronomik teklifler alan Arjantinli yıldız için Galatasaraylı kurmaylar kesenin ağzını açarken, yapacakları teklifi de güncelledi.

TEKLİF GÜNCELLENDİ

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Sarı- Kırmızılı yönetim Icardi için PSG yönetimine 7-8 milyon Euro civarında bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Arjantinli yıldız için yıllık ödenmesi planlanan ücret ise 8 milyon Euro. Bu paranın yarısını Sarı-Kırmızılı yönetim karşılaşacak. Diğer yarısı ise sponsorlardan elde edilecek. 4 milyon Euro'yu karşılaması beklenen sponsorların da büyük oranda belirlendiği gelen haberler arasında...

"ÇABAMIZIN TARİFİNİ ANLATAMAM"

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Başkanvekili Erden Timur da Icardi için "Çabamızın tarifini anlatamam. Icardi, Türk futbolu çiin de bir değer. Sonsuz bir çabamız var. Bir de Suudi Arabistan gerçeği var. Bir önceki sene de Mauro konusu yüzde 1 ile başlamışıt. Ancak Icardi Galatasaray formasını giymişti. Yine bunu başarmak için çaba serf ediyoruz. Mauro'nun burayı istemesi büyük bir avantaj. Son sözü elbette başkanımız söyleyecek" şeklinde konuştu.


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