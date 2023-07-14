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Suudi Arabistan piyangosu Galatasaray'a da vurdu! Mertens'e servet değerinde teklif...

14.07.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Suudi kulübü Dries Mertens'i transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetime menajerler aracılığı ile teklifi ileten Suudi kulübü beklemeye geçti. Bu sezon yaptıkları transferlerle kendilerinden söz ettiren Suudi Arabistan kulüplerinin şimdi ki hedefinin Mertens olduğu öğrenildi.

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son sezonuna giren Mertens için sürpriz bir teklif geldi. Bu transfer döneminin yıldız ülkesi olan Suudi Arabistan'dan Mertens'e servet değerinde bir teklif yapıldı.

YILLIK 13 MİLYON EURO

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Mertens'e 13 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme öneren Suudi Arabistan kulübü, bonuslarla birlikte toplamda 30 milyon gibi bir rakama ulaşan teklifi Mertens'in menajerine iletti.

GALATASARAY'A 10 MİLYON EURO

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Mertens'in bonservisi için ise Galatasaray'a da 10 milyon Euro ödemeye hazır olduklarını ileten Suudi Arabistan kulübü, Mertens' i bu transfer için ikna edebilirse anlaşmayı resmen duyuracak. Mevcut piyasa değeri 3 milyon Euro olan Belçikalı oyuncu, Galatasaray ile son sezonuna girmişti.

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