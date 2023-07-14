Suudi Arabistan piyangosu Galatasaray'a da vurdu! Mertens'e servet değerinde teklif...

Galatasaray'da son sezonuna giren Mertens için sürpriz bir teklif geldi. Bu transfer döneminin yıldız ülkesi olan Suudi Arabistan'dan Mertens'e servet değerinde bir teklif yapıldı.

YILLIK 13 MİLYON EURO

Mertens'e 13 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme öneren Suudi Arabistan kulübü, bonuslarla birlikte toplamda 30 milyon gibi bir rakama ulaşan teklifi Mertens'in menajerine iletti.

GALATASARAY'A 10 MİLYON EURO

Mertens'in bonservisi için ise Galatasaray'a da 10 milyon Euro ödemeye hazır olduklarını ileten Suudi Arabistan kulübü, Mertens' i bu transfer için ikna edebilirse anlaşmayı resmen duyuracak. Mevcut piyasa değeri 3 milyon Euro olan Belçikalı oyuncu, Galatasaray ile son sezonuna girmişti.

