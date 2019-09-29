Mynet Trend

Suudi Arabistan tarihinde bir ilk! 49 ülkeye 'turist' vizesi verilecek

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 29.09.2019 07:36 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, hac ve umre ziyaretleri dışında tarihinde ilk kez 49 ülke vatandaşına turist vizesi verileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan tarihinde bir ilk! 49 ülkeye 'turist' vizesi verilecek

Başkent Riyad'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Suudi Arabistan Turizm Kurulu Başkanı Ahmed el-Hatip, ülkeyi turizme açmak için 49 ülkeye turist vizesi vermeye başlanacağını belirtti.

Vizelerin Suudi Arabistan büyükelçilik ve konsolosluklarının yanında ülke havaalanları ve giriş kapılarından da alınabileceğini kaydeden Hatip, geçerliliğinin veriliş tarihinden itibaren 360 gün ve ülkede kalma süresinin üç ay olacağını, bir yıl boyunca 180 günden fazla olamayacağını söyledi.

Hatip, gayrimüslim turistlerin Mekke ve Medine'ye girmeleri, yalnız iseler 18 yaşından küçük turistlerin ülkeye girmeleri ile turist vizesinin tedavi, hac ve umre gibi ziyaretler için kullanılmasının yasak olduğuna dikkati çekti.

Hatib, gayri safi milli hasılanın yüzde 3'ünü oluşturan turizm gelirinin oranının 2030'a kadar yüzde 10'a yükseltilmesinin hedeflendiğini ve Suudi Arabistan'ın dünya genelinde turist kabul eden ilk beş ülkeden biri olacağını dile getirdi.

Suudi Arabistan, 2014 yılı ortalarında ham petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından ekonomik reform program vizyonunun parçası olarak gelir kaynaklarını çeşitlendirmek istiyor.

Suudi Arabistan, bugüne kadar sadece hac ve umre ile iş için ülkeye gitmek isteyenlere vize veriyordu. Kısa süre önce spor ve kültürel etkinlikler için ülkeye gitmek isteyenlere de vize verilmeye başlanmıştı.

Kaynak: AA

Depremin ardından tedirgin eden görüntü!Depremin ardından tedirgin eden görüntü!
Leoparlar köyde çocukları öldürdüLeoparlar köyde çocukları öldürdü
Belediye başkanının evinde tonlarca altın bulundu! Ülke şoktaBelediye başkanının evinde tonlarca altın bulundu! Ülke şokta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan turist vizesi

En Çok Okunan Trend Haberler

Belediye başkanının evinde tonlarca altın bulundu! Ülke şokta

Belediye başkanının evinde tonlarca altın bulundu! Ülke şokta

Korkunç iddia! 16 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu verilip tecavüz edildi

Korkunç iddia! 16 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu verilip tecavüz edildi

'Bir kızla tanıştım, gitmem lazım' dedi, sonrası çok acı...

'Bir kızla tanıştım, gitmem lazım' dedi, sonrası çok acı...

Show TV spikeri Ece Üner'in 'toplanma alanı' göndermesi sosyal medyanın gündeminde

Show TV spikeri Ece Üner'in 'toplanma alanı' göndermesi sosyal medyanın gündeminde

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul açıklaması!

Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul açıklaması!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

13 yaşındaki ‘çocuk gelin’ skandalı!

13 yaşındaki ‘çocuk gelin’ skandalı!

Pakistanlı Bakan'ı konuşma yaparken elektrik çarptı

Pakistanlı Bakan'ı konuşma yaparken elektrik çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Leoparlar köyde çocukları öldürdü

Leoparlar köyde çocukları öldürdü

Belediye başkanının evinde tonlarca altın bulundu! Ülke şokta

Belediye başkanının evinde tonlarca altın bulundu! Ülke şokta

Bebeğini zehirlerler deyip reddetti, merhametli çift elinden tuttu!

Bebeğini zehirlerler deyip reddetti, merhametli çift elinden tuttu!

Yaklaşık 500 erkek 'işkence evinden' kurtarıldı!

Yaklaşık 500 erkek 'işkence evinden' kurtarıldı!

'Gizemli hastalık'ta vaka sayısı 800'ü geçti

'Gizemli hastalık'ta vaka sayısı 800'ü geçti

Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul açıklaması!

Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.