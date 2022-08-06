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Suudi Arabistan ve Arap Birliğinden, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kınama

06.08.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ve Arap Birliğinden, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kınama

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan ve Arap Birliği, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Riyad yönetiminin, Filistin halkının yanında olduğu ifade edildi.

Saldırıların kınandığı belirtilen açıklamada, uluslararası topluma, "tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması ve saldırıların durması için çaba sarf etme" çağrısı yapıldı.

- Arap Birliği'nden saldırılara tepki

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin, Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurma çağrısı yaparak, yaşanan gerilimin yansımalarından İsrail'i sorumlu tuttu.

Uluslararası topluma ve uluslararası nüfusa sahip tüm taraflara, ateşkese varılması için harekete geçme çağrısı yapan Ebu Gayt, saldırıların sürmesinin, her iki taraf için de öngörülemeyecek sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

İsrail ordusu dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezlere saldırı başlatmıştı. Saldırılarda biri 5 yaşındaki çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 15 Filistinli hayatını kaybetmiş, 125 sivil yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına daha önce Türkiye, Katar, Ürdün, Tunus, Cezayir, Libya, Yemen, İran, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Parlamentosu ve Mısır'daki Ezher Kurumu'ndan tepki açıklamaları gelmişti.

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