Ülkeden kaçan kadınları IMEI numarasıyla yakalıyorlar

Bu teknoloji sayesinde Suudi ajanların her yıl ülkeden kaçan yaklaşık 1000 kadını en yakınlarına giderek takip edebildiği kaydedildi.

Suudi güvenlik-istihbarat yetkililerinin, kaçan kadınların ailelerine, "Kızlarınızı eve geri getirebiliriz, ama cep telefonlarını satın aldıklarında kutusunda yazan IMEI numarasına ihtiyacımız var" dediği aktarıldı.

Kaçmış olan iki kadın, Suudi güvenlik-istihbarat yetkililerinin aile evlerinin kapısına dayandığını ve ailelerinden kendilerine ait cep telefonlarının ambalajını göstermelerini talep ettiğini söyledi.

Vahhabi rejiminin zulmünden kaçmayı başaran kadınlardan en az dördünün bulunmasında, ABD güçlerinin İHA saldırılarında hedef belirlemek için kullandığı askeri düzeyde teknolojinin de seferber edildiği belirtildi.

Kadın aktivistler, Suudi kraliyetinin ülkeden kaçan kadınları IMEI numarası aracılığıyla cep telefonlarının lokasyonunu saptayarak bulduğunu ve takip ettiğini duyurdu.

SUUDİ KRALİYETİNİN EMRİNDEKİ TİFLİS'TEN TAKİBAT VE TESLİMAT

Örneğin Gürcistan'a kaçmış bir Suudi kadın, IMEI numarası sayesinde Suudi ajanlar tarafından izinin sürüldüğüne dair bilgilendirildi.

Avukatının "Suudi hükümetinin talebi doğrultusunda Gürcistan polisi seni takip ediyor, bunun için cep telefonunun amblajından elde ettikleri IMEI'yi kullanıyorlar" diye uyardığı Suudi kadın, Riyad'ın iade talebinin kabul edilmesi sonucu ajanlar tarafından ülkeye geri götürüldü .

AVUSTRALYA'NIN SIĞINMA VERMESİ SAYESİNDE KURTULDU

Almanya'ya sığınmış Suudi psikiyatrist-aktivist Taleb al-Abdulmohsen'e konuşan bir Suudi kadın, ajanların kendisini IMEI kullanarak Avustralya'ya kadar takip ettiklerini, ama sığınma başvurusunun kabul edilmesi sayesinde geri götürülmekten kurtulduğunu anlattı.

Bilgisayar güvenliği uzmanı Micah Lee, kaçakları IMEI ile yakalamanın Suudiler için basit bir iş olması gerektiği değerlendirmesini yaptı:

"Cep telefonları kulelere bağlandığında IMEI dahil sadece kendilerine ait kmlik tanımlayacıları paylaşıyorlar, bu da Suudi telekomünikasyon şirketlerinin ülkedeki her cep telefounun lokasyonunu bildiği anlamına gelir ve büyük ihtimalle bu bilgiyi kraliyet yönetimiyle paylaşmaya zorlanıyorlardır."