Suudi Prens Türk kahvesi içmeyi reddetti

Videoyu paylaşan Abdullah Bin Sultan El Saud, "Ben, bir Suudi vatandaşı olarak, Türkiye'de yapılan herhangi bir ürünü, hatta sadece Türkiye gümrüklerinden geçmiş bile olsa boykot edeceğimi duyuruyorum, ta ki (Türkiye) bizimle ilgili politikasını değiştirene kadar... Ne bizim ne de hükümetimizim onların ürünlerine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

ردة فعل #أمير_الرياض #فيصل_بن_بندر عندما قدم له شاب #القهوة_التركية تثبت أنه لا مجاملات ورفاهيه على حساب الوطن وولاة الأمر حفظك الله يا أميرنا المحبوب قدوة لنا كلنا ????????#كلنا_سلمان_كلنا_محمد#قاطعوا_المنتجات_التركية #تركيا_ليست_آمنة #تركيا_وطن_الارهابيين pic.twitter.com/5fduqOlGO7 — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) May 6, 2019

Videonun yayılmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları Prens'i tiye aldı ve Türkiye yerine asıl ABD için boykot çağrısı yapması gerektiğini savundu. Kullanıcılar, ABD Başkanı Donlad Trump'ın Riyad'a yönelik "Bizim desteğimiz olmadan iki hafta bile orada duramazsınız'” sözlerini hatırlattı.



