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Suudi Prens Türk kahvesi içmeyi reddetti

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İLGİNÇ HABERLER  | 09.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

Suudi Prens Abdullah Bin Sultan El Saud'un Twitter hesabında paylaştığı videoda Faysal bin Bandar, arabasındayken kendisine ikram edilen kahvenin Türkiye’den geldiğini duyunca içmeyi reddediyor.

Videoyu paylaşan Abdullah Bin Sultan El Saud, "Ben, bir Suudi vatandaşı olarak, Türkiye'de yapılan herhangi bir ürünü, hatta sadece Türkiye gümrüklerinden geçmiş bile olsa boykot edeceğimi duyuruyorum, ta ki (Türkiye) bizimle ilgili politikasını değiştirene kadar... Ne bizim ne de hükümetimizim onların ürünlerine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Videonun yayılmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları Prens'i tiye aldı ve Türkiye yerine asıl ABD için boykot çağrısı yapması gerektiğini savundu. Kullanıcılar, ABD Başkanı Donlad Trump'ın Riyad'a yönelik "Bizim desteğimiz olmadan iki hafta bile orada duramazsınız'” sözlerini hatırlattı.


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Anahtar Kelimeler:
suudi prens türk kahvesi boykot

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