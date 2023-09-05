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  4. Suudiler çıldırdı! Şimdiki hedef Mohamed Salah... Rekor kıracak teklif!

Suudiler çıldırdı! Şimdiki hedef Mohamed Salah... Rekor kıracak teklif!

05.09.2023 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah için Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'in Liverpool'a rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Liverpool, Mohamed Salah'ı bırakmak istemediğini Al-Ittihad'a bildirirken transfer konusunda ısrarlı olan Suudi ekibi bir kez daha tarihi bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

YENİ TEKLİF YOLDA

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Inews'in haberine göre önceki günlerde Al-Ittihad'ın, Muhammed Salah için yaptığı 175 milyon euro'luk teklifi reddeden Liverpool'a yeni bir teklif yapacağıni iddia etti.

230 MİLYONLUK TEKLİF

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Haberin devamında ise Al-Ittihad'ın yapacağı teklifin Neymar'a ait olan 222 milyon euro'luk bonservis rekorunu kırarak 230 milyonluk bir teklif yapacağını söyledi.

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Liverpool salah mohamed

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