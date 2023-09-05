Suudiler çıldırdı! Şimdiki hedef Mohamed Salah... Rekor kıracak teklif!

Liverpool, Mohamed Salah'ı bırakmak istemediğini Al-Ittihad'a bildirirken transfer konusunda ısrarlı olan Suudi ekibi bir kez daha tarihi bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

YENİ TEKLİF YOLDA

Inews'in haberine göre önceki günlerde Al-Ittihad'ın, Muhammed Salah için yaptığı 175 milyon euro'luk teklifi reddeden Liverpool'a yeni bir teklif yapacağıni iddia etti.

230 MİLYONLUK TEKLİF

Haberin devamında ise Al-Ittihad'ın yapacağı teklifin Neymar'a ait olan 222 milyon euro'luk bonservis rekorunu kırarak 230 milyonluk bir teklif yapacağını söyledi.

