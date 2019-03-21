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Suudilerden 'Cemal Kaşıkçı' hamlesi! İmajlarını düzeltmek için sözleşme imzaladılar!

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GÜNDEM  | 21.03.2019 00:18 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan devlet fonunun, Cemal Kaşıkçı cinayetinin Riyad'da oluşturduğu hasarı kontrol etmek ve ülkedeki siyasi liderliğin "imajını düzeltmek" için New York'tan bir iletişim şirketi ile anlaşma yaptığı bildirildi.

Suudilerden 'Cemal Kaşıkçı' hamlesi! İmajlarını düzeltmek için sözleşme imzaladılar!

ABD medyasına yansıyan ve Adalet Bakanlığına yapılan başvuru kayıtlarına dayandırılan haberlerde, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başkanlık ettiği Suudi Kamu Yatırım Fonunun (PIF), geçen ay New York Merkezli Karv Communications şirketi ile yıl sonuna kadar aylık 120 bin dolardan sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Başvuruda, Karv Communications şirketinin, PIF'in ve üst düzey yöneticilerinin "itibarını ve imajını artırmak"la görevlendirildiği ve fonun sadece "iş amaçlı ve odaklı" olduğuna vurgu yapılmasının istendiği belirtildi.

Söz konusu görev tanımında ayrıca, PIF'in iş dünyası liderleri ve medya gibi "kilit uluslararası paydaşlarla" güven ve ilişkilerin geliştirilmesi ile "olası olumsuz gelişmeler ve gelecekteki dış incelemeler için iyi hazırlanmış" olmasını sağlamasının istendiği ifade edildi.

Suudi devletine ait olan ve sorumluluğu altındaki varlıklarda 300 milyar dolardan fazla parayı yönettiği belirtilen PIF'in, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın, krallığın petrole bağımlı ekonomisini elden geçirme konusunda iddialı planlarını yönlendiren ana araç olduğu kaydedildi.

Haberlerde, PIF'in "Tesla and Lucid Motors" gibi ABD merkezli şirketlerle yüksek ölçekte anlaşmalar yaptığı, ancak Washington Post köşe yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda Veliaht Prensin yakın danışmanlarının da içinde olduğu Suudi timi tarafından öldürülmesinden beri yoğun bir inceleme ve baskı altında olduğu vurgulandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan cemal kaşıkçı Riyad New York

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venezuella için bir kelime etmeyen arapların paraları yine amerigaya.
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