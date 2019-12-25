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  4. Şuursuz Aşk’ın galasına Ebru Şahin’in güzelliği damga vurdu!

Şuursuz Aşk’ın galasına Ebru Şahin’in güzelliği damga vurdu!

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

İsmail Hacıoğlu ile Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı "Şuursuz Aşk" filminin galası gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen filmin galasına Ebru Şahin, kırmızı elbisesiyle damga vurdu.

Şuursuz Aşk’ın galasına Ebru Şahin’in güzelliği damga vurdu!

Ebru Şahin, sinema dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı galada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsmail Hacıoğlu'nun sağlık sıkıntılarından dolayı galaya katılamadığını söyledi.

Filmi ilk defa galada izleyeceğini belirten Şahin, "Gerçekten çok güzel bir ekiple, güzel bir ruh oluşturarak, bir enerji yakalayarak çalıştık. Onun yansımasını sinema perdesinde bulacağız inşallah. Böyle ümit ediyorum." dedi.

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"Hikayeye inandık ve birbirimizi izlerken de çok duygulandık"

Burcu Kara da heyecanlı olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "Yazın şahane bir oyuncu ve ekip dayanışmasıyla çok güzel bir ortamda, çok çok duygulanarak ve çok mutlu olarak sete gidip, geldik. Kendimizce ortaya güzel bir şeyin çıktığını düşünüyoruz. Hikayeye inandık ve birbirimizi izlerken de çok duygulandık."

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"İyi film, iyi senaryosu olan bir filmdir"

Filmde "Yusuf" karakterindeki İsmail Hacıoğlu'nun annesini canlandıran Ayşegül Günay da "Şuursuz Aşk"ın acıklı bir film olduğunu ve seyircilerin izlerken ağlayabileceğini söyledi.

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ŞUURSUZ AŞK KONUSU

Akıl hastanesinde geçen hüzünlü bir aşk hikayesini ele alan film, "Doğuştan engelli, siyasetten asla anlamayan Yusuf'un tek derdi, üniversitenin kampüs girişinde simit satıp annesine ekmek götürmektir. İhtilalin kaos ortamından nasibini alan Yusuf, gözünü açtığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve hayatı bambaşka bir hal alacaktır. Yusuf, dönemin akıl ve ruh sağlığı rehabilitasyon merkezine sevk edilir. Menekşe ise uzun zamandır hastanede ve geçmişinin silinmeyen izleriyle boğuşmaktadır. Yusuf, aynı hastanede rehabilite olan Menekşe ile karşılaşır ve her ikisi de tamamen yabancı olduğu aşk duygusuyla şuursuz bir şekilde tanışırlar."

Şuursuz Aşk, 27 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.


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