Süveyda'nın annesi Narin'in hastalığı nedir? Kırmızı Oda Kırmızı Oda Narin yani Aylin Paksoy kimdir?

TV8 ekranlarının fenomen yapımlarından olan Kırmızı Oda’da Narin karakterine hayat veren Aylin Paksoy, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kırmızı Oda’da çalma hastalığı olan Süveyda’nın annesinin hastalığı ise izleyicilerin merak ettiği en önemli konu oldu.

KIRMIZI ODA’DAKİ NARİN KİDMİR?

Doktor hanımla konuşmaya Kırmızı Oda’ya gelen Süveyda’nın babası Mustafa bey, kızının gerçek ailesini ve Süveyda’yı nasıl aldıklarını anlatır. Annesi Narin’in, ‘’Atta gitti bebek.’’ sözlerinin hiç aklından çıkmadığını söyleyen Mustafa bey, vicdan azabı çeker.

SÜVEYDA’NIN ANNESİ NARİN’İN HASTALIĞI NEDİR?

Süveyda’nın annesinin zihinsel engelli olduğu belirtiliyor.

AYLİN PAKSOY KİMDİR?

23 Eylül 1997'de doğan Aylin Paksoy, çocukluğunun bir kısmını Rusya'da geçirdi. Oyunculuğunun dışında çevirmenlik de yapan Aylin Paksoy, çeşitlik festival filmleri ve kısa filmlerde yer aldı. Paksoy, ilk dizi deneyimini ise Kırmızı Oda ile birlikte yaşadı.

Kırmızı Oda’nın yeni sezonuna Süveyda'nın hikâyesi damga vurdu. Çalma hastalığına sahip olan Süveyda, annesi ile birlikte kliniğe geldi. Epilepsi hastası olan Süveyda, çocukken evden kaçtığında Galata’da korkunç bir travma yaşadı. Annesi ilk bölümünde bu travmayı doktor hanımdan gizlese de Manolya hanıma gerçeği açıklıyor.

Süveyda karakterine İlayda Alişan hayat veriyor. Son olarak Masumiyet dizisinde Ela karakteriyle ekran karşısına çıkan İlayda Alişan, daha önce de Çukur dizisinde Akşın rolüyle sevenleriyle buluşmuştu. İlayda Alişan, 1996’da İstanbul’da doğdu.

KIRMIZI ODA’NIN SÜVEYDA’SI KİMDİR?

Kırmızı Oda’nın yeni sezonunda Süveyda, sürekli bir şeyler çaldığı için annesi onu kliniğe getirdi. Aynı anda epilepsi hastası olan Süveyda’nın ilk kez 6 yaşında evden kaçtığı ve daha sonra da kaçmaya devam ettiği öğrenildi.

Süveyda, ilk defa evden kaçtığında başına korkunç bir olay geliyor. Üniversitede mimarlık bölümünde okuyan Süveyda karakterine hayat veren İlayda Alişan, 1996’da İstanbul’da doğdu. Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde eğitimini bitirmesinin ardından küçük yaşlarda oyunculukla tanışan Olayda Alişan, 2011’de Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekran macerasına başladı.

Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Mustafa Üstündağ, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin bulunduğu Çukur dizisinde Akşın, karakterine hayat veren İlayda Alişan, Şampiyon dizisinde Neslihan karakteriyle ekranlarda yer aldı.

Alişan son olarak Masumiyet dizisinde oynadı.

İLAYDA ALİŞAN’IN OYNADIĞI DİZİLER

2013 – Gönül Hırsızı (TV Dizisi)

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Merve) (TV Dizisi)

2015 – Serçe Sarayı (Sinem) (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Nurten) (TV Dizisi)

2017-2018 – Çukur (Akşın) (TV Dizisi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Eylül) (TV Dizisi)

2021- Masumiyet (Ela) (TV Dizisi)

2019 – Şampiyon (Neslihan) (TV Dizisi)



