Suyu neden oturarak içmelisiniz?

Diyetisyen Deniz Zünbülcan, ramazanda doğru beslenildiği takdirde oruç tutan kişinin acıkma ve susama gibi sorunları yaşamayacağını dile getirdi. Oruç tutan kişilerin en büyük korkusunun aç ve susuz kalmak olduğunu belirten Zünbülcan, "Bu yüzden, iftarda su tüketimi bizim için çok önemli. Suyu yavaş içmek, soğuk içmemek gerekir ve mutlaka suyu oturarak içilmesi gerekiyor ki vücut bu suyu iyi bir şekilde kullanabilsin. Yoksa hızlı bir şekilde içtiğiniz su vücudunuzu terk ediyor ve kişi yüksek miktarda su içtiğini zannetse bile ertesi gün susuzluk problemi yaşayabiliyor. Aynı şekilde sahurda da su tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

ÇAY VE KAHVEYLE BİRLİKTE SU TÜKETİN

Vücudun susuz kalmaması için iftar ile sahurda tüketilen çay ve kahveden sonra bir bardak da su içilmesi önerisinde bulunan Zünbülcan, "Çay ve kahvenin çok tüketilmesi kişinin ertesi gün susamasını sağlıyor. Çay ve kahve tüketildiğinde vücut susuz kalabilir. Bu yüzden vatandaş, çay ve kahveyi içtiğinde bir bardakta suyu tüketmesi gerekir. Çay ve kahvenin miktarına da dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.