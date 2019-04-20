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Svetislav Pesic: Play off turunda fiziksel ve duygusal açıdan kendinizi kontrol etmelisiniz

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 20.04.2019 08:12 | Son Güncelleme

Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic, Anadolu Efes galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Seride durumu 1-1'e getirdik. Play off turunda fiziksel ve duygusal açıdan kendinizi kontrol etmelisiniz. Kendini kontrol eden takım play off turunu kazanmaya daha yakın” dedi.

THY Euroleague play off ikinci maçında İspanyol ekibi Barcelona, deplasmanda karşı karşıya geldiği Anadolu Efes’i 74-72 mağlup etti ve seriyi 1-1’e getirdi.

Müsabakanın ardından yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulunan Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü bu sadece bir maç kazanmak değildi. İlk maçta iyi oynamadık. Bu maç iyi performans gösterip kendimizi kanıtladık. Savunmada kanıtladık. Bu atmosferde topu elinde iyi tutan bir ekibe karşı savunmada oldukça kararlıydık. Kendi oyunumuza, kurallarımıza saygı duyduk. Anadolu Efes'in ceza şutlarına izin vermedik. Seride durumu 1-1'e getirdik. Play-off'larda fiziksel ve duygusal açıdan kendinizi kontrol etmelisiniz. Kendini kontrol eden takım play off turunu kazanmaya daha yakın. Basketbol sadece elle oynanan oyun değil. Kendimizi fiziksel olarak kontrol edemeseydik kazanamazdık. Maç sonunda güzel bir performans gösterdik. Üçüncü maça hazırlanmak için yeterli zamanımız var” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
anadolu efes Svetislav Pesic barcelona Euroleague

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