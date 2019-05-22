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Swinger bahanesiyle eve çağırıp gasp etmişti! Flaş gelişme

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 22.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

Kayseri’de işçi Ömer A.'yı (38) 'swinger' bahanesiyle evine çağırıp, 450 lirasını gasp ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Cumhur B. (38), 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Swinger bahanesiyle eve çağırıp gasp etmişti! Flaş gelişme

Kayseri'de yaşayan Ömer A. ve Cumhur B., 2017 yılında, blog sitesi üzerinden tanıştı. Cumhur B., iddiaya göre, 'swinger' bahanesiyle kendisine ait eve davet ettiği Ömer A.'nın 450 lirasını gasp etti. Ömer A. ise polise giderek, şikayette bulundu. Cumhur B. hakkında 'şantaj', 'cinsel saldırı', 'yağma' ve 'müstehcen görüntüleri bulundurma' suçlarından dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan, başka suçtan tutuklu sanık Cumhur B. ile Ömer A., duruşmada hazır bulundu. Suçsuz olduğunu savunan Cumhur B., "Ömer, beni uzun zamandır rahatsız ediyor, bir kadın gibi bana mesajlar atıyordu" dedi.

Dayak yediğini iddia eden Ömer A. ise "Olay günü beni darp etti. Evden 2 çıkış ihtimalim olduğunu söyledi. 'Ya eşin kurtarır ya da seni döve döve öldürürüm' dedi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Cumhur B.'ye 'yağma' suçundan 12 yıl, 'dmüstehcen görüntüleri bulundurma' suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 14 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık Cumhur B.'nin 'şantaj' ve 'cinsel saldırı' suçlarından ise beraatine karar verildi.

(DHA)

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Kayseri cinsel ilişki jartiyer peruk swinger

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