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Switch sahiplerine özel Game Trials programı başladı

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TEKNOLOJİ  | 06.08.2019 09:11 | Son Güncelleme

Nintendo’nun hem ev hem de el konsolu olan Nintendo Switch’e, geçtiğimiz aylarda Nintendo Switch Online servisi gelmişti. Online servise üye olanlar multiplayer oyun deneyimi yaşamanın yanı sıra NES oyunlarını da oynayabiliyordunuz.

Switch sahiplerine özel Game Trials programı başladı

Oldukça cüzi bir fiyata abone olabileceğiniz Switch Online için bugün yepyeni bir duyuru yapıldı. Nintendo, ilerleyen aylarda Online servisi için sürprizlerinin olacağının sinyallerini ilk başından beri vermişti. Bugün o sürprizlerden ilk olan Game Trials programı açıklandı. Bu program sayesinde bazı oyunların tam sürümlerini süreli bir şekilde deneyimleyebiliyorsunuz.

Bu servisin ilk konuğu ise Mario Tennis Aces oluyor. 7 Ağustos 2019 ve 13 Ağustos 2019 tarihleri arasında Mario Tennis Aces oyununu Nintendo Switch Online servisine sahip olanlar Switch’lerinde deneyimleyebiliyor. Bu programa ilerleyen aylarda Nintendo’nun diğer oyunlarının da dahil edilmesi bekleniyor.

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