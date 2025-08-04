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Sydney Sweeney İngiltere Premier Lig yıldızlarını peşine taktı! Instagram'dan yazan yazana...

İngiliz devlerinde forma giyen yıldız futbolcular, ünlü oyuncu Sydney Sweeney'in peşini bırakmıyor. Sosyal medya üzerinden birçok teklif aldığını öne süren dünyaca ünlü aktris için tekliflerin Premier lig oyuncularından geldiği iddia edildi.

Sydney Sweeney İngiltere Premier Lig yıldızlarını peşine taktı! Instagram'dan yazan yazana...
Burak Kavuncu

İngiliz medyasından The Sun kaynaklı habere göre, Premier League'den bazı yıldızlar Instagram üzerinden ünlü aktrise mesajlar attı ve Sweeney'i Avrupa'ya randevuya davet etti. Genç film yıldızının ise bu teklifleri kibarca reddettiği belirtildi.

PREMİER LİG YILDIZLARI TEKLİF ETMİŞ

Sydney Sweeney İngiltere Premier Lig yıldızlarını peşine taktı! Instagram dan yazan yazana... 1

The Sun’a konuşan bir şahıs konuya dair, "Instagram mesaj kutusu ona ulaşmayan çalışan bir sürü ünlü erkekle dolu. Özellikle Manchester United, Arsenal ve Liverpool gibi takımdan futbolcular ona ulaşmaya çalışıyor. Onu Avrupa'da randevulara davet ediyorlar ama o bu tarz teklifleri kabul edecek tarzda bir kişilik değil. Hatta bunu ileri taşıyıp, çiçek yollamak için onun adresini bulmaya çalışanlar dahi oldu." ifadelerini kullandı.

NİŞANLISINDAN AYRILMIŞTI!

Sydney Sweeney İngiltere Premier Lig yıldızlarını peşine taktı! Instagram dan yazan yazana... 2

27 yaşındaki Sweeney geçtiğimiz aylarda 2018'den bu yana beraber olduğu yapımcı nişanlısı Jonathan Davino (45) ile ayrılmıştı. Sydney, Mayıs ayında ayrıldığı nişanlısının ardından "Kendim hakkında çok şey öğreniyorum, arkadaşlarımla daha fazla zaman geçiriyorum. Ve bundan çok hoşlanıyorum." diye konuştu.

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