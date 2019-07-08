Sylvester Stallone ölümcül bir kurtarma görevinde

72 yaşındaki Altın Küre'li aktör Sylvester Stallone, bir intikam hikayesiyle daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2014'te Escape Plan’le başlayan Ray Breslin'in macerası, kaldığı yerden devam ediyor. İlk filmde; kendi tasarladığı ultra yüksek korumalı hapishanenin mahkumu haline gelen Ray Breslin, ikinci filmde bilgisayarlı bir tekno-terör labirentinde kaybolan arkadaşını kurtarmak için kollarını sıvamıştı. Serinin üçüncü filminde Ray Breslin ve ekibi bu kez bir teknoloji şirketi uzmanının kaçırılan kızının peşine düşecek.

Filmde Sylvester Stallone’ye David Bautista ve müzisyen 50 Centeşlik ediyor. Filmin konusu; güvenlik uzmanı Ray Breslin, Hong Kong'un en zengin iş adamının kaçırılan kızını kurtarmak üzere görevlendirilir. Ancak Ray'in kız arkadaşı da aynı kişiler tarafından kaçırılınca işler değişir. Tüm bunların arkasında, Ray'in eski iş ortağının oğlu vardır. Bu gözü dönmüş adamın aklında tek bir şey var: İntikam. Acaba Ray, zamana karşı yarışarak tutsakları bu adamın elinden kurtarabilecek mi?

Kaçış Planı 3 (Escape Plan: The Extractors), 12 Temmuz’da sinemalarda...



