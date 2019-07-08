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Sylvester Stallone ölümcül bir kurtarma görevinde

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 08.07.2019 13:30 | Son Güncelleme

Ünlü aktör Sylvester Stallone, Kaçış Planı serisinin üçüncü filmiyle 12 Temmuz Cuma günü seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sylvester Stallone ölümcül bir kurtarma görevinde

72 yaşındaki Altın Küre'li aktör Sylvester Stallone, bir intikam hikayesiyle daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2014'te Escape Plan’le başlayan Ray Breslin'in macerası, kaldığı yerden devam ediyor. İlk filmde; kendi tasarladığı ultra yüksek korumalı hapishanenin mahkumu haline gelen Ray Breslin, ikinci filmde bilgisayarlı bir tekno-terör labirentinde kaybolan arkadaşını kurtarmak için kollarını sıvamıştı. Serinin üçüncü filminde Ray Breslin ve ekibi bu kez bir teknoloji şirketi uzmanının kaçırılan kızının peşine düşecek.

Filmde Sylvester Stallone’ye David Bautista ve müzisyen 50 Centeşlik ediyor. Filmin konusu; güvenlik uzmanı Ray Breslin, Hong Kong'un en zengin iş adamının kaçırılan kızını kurtarmak üzere görevlendirilir. Ancak Ray'in kız arkadaşı da aynı kişiler tarafından kaçırılınca işler değişir. Tüm bunların arkasında, Ray'in eski iş ortağının oğlu vardır. Bu gözü dönmüş adamın aklında tek bir şey var: İntikam. Acaba Ray, zamana karşı yarışarak tutsakları bu adamın elinden kurtarabilecek mi?

Kaçış Planı 3 (Escape Plan: The Extractors), 12 Temmuz’da sinemalarda...

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Sylvester Stallone Escape Plan Escape Plan: The Extractors kaçış planı Kaçış Planı 3

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