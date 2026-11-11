Taahhütler ve gerçekler: İklim politikası

İklim politikaları nasıl değerlendiriliyor?

Bu kategori diğer üç konudan daha farklı bir metodolojiyle inceleniyor. Ülkelerin COP zirvelerindeki katkıları ve NAP politikalarının, dünya genelinde 450’den fazla farklı kollarda çalışan bağımsız uzmanların nitel değerlendirmeleri sonucu ele alınan bu kategori taahütler ve uygulamalar noktasında önemli bir veri sunuyor.

Başarılı ve başarısız örnekler

CCPI 2026 raporundaki makas oldukça geniş olmakla birlikte Danimarka ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki iklim hedefleri doğrultusunda bağlayıcı dönüşümlerin varlığı oldukça umut vadeden gelişmelerin önünü açıyor. Bunun yanında listenin sonlarına doğru gittikçe Suudi Arabistan, Rusya, İran ve ABD'deki fosil yakıt sübvansiyonlarının sürdürülmesinin yarattığı sonuçları da somut olarak görmekteyiz.

COP31 gündemi

Bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'de düzenlenen COP31 zirvesi, İklim Değişikliği Performans Endeksi'nde yer alan yapısal sorunları da gündeminde bulunduruyor. Yenilebilir enerji entegrasyonundan şehirlerin ve binaların dayanıklılığına kadar çeşitli konuların ele alınacağı konferans programı, CCPI raporunun üzerinde durduğu enerji, döngüsel ekonomi, kentsel direnç gibi sorunlara yanıt arayacak.