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Taahhütler ve gerçekler: İklim politikası

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Önceki yazılarımızda CCPI 2026 raporunun dört ana kategorisinden olan sera gazı emisyonları, yenilenebilir enerji ve enerji kullanımını ele almıştık. Endeksin biraz daha farklı değerlendirilen son temel kriteri iklim politikasını ele aldığımız bu yazıda %20'lik dilimin verilerin ötesinde bir anlam taşıyarak ülkelerin iklim diplomasisindeki durduğu yeri inceledik.

Sultan Oğuz

İklim politikaları nasıl değerlendiriliyor?

Taahhütler ve gerçekler: İklim politikası 1

Bu kategori diğer üç konudan daha farklı bir metodolojiyle inceleniyor. Ülkelerin COP zirvelerindeki katkıları ve NAP politikalarının, dünya genelinde 450’den fazla farklı kollarda çalışan bağımsız uzmanların nitel değerlendirmeleri sonucu ele alınan bu kategori taahütler ve uygulamalar noktasında önemli bir veri sunuyor.

Başarılı ve başarısız örnekler

Taahhütler ve gerçekler: İklim politikası 2

CCPI 2026 raporundaki makas oldukça geniş olmakla birlikte Danimarka ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki iklim hedefleri doğrultusunda bağlayıcı dönüşümlerin varlığı oldukça umut vadeden gelişmelerin önünü açıyor. Bunun yanında listenin sonlarına doğru gittikçe Suudi Arabistan, Rusya, İran ve ABD'deki fosil yakıt sübvansiyonlarının sürdürülmesinin yarattığı sonuçları da somut olarak görmekteyiz.

COP31 gündemi

Taahhütler ve gerçekler: İklim politikası 3

Bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'de düzenlenen COP31 zirvesi, İklim Değişikliği Performans Endeksi'nde yer alan yapısal sorunları da gündeminde bulunduruyor. Yenilebilir enerji entegrasyonundan şehirlerin ve binaların dayanıklılığına kadar çeşitli konuların ele alınacağı konferans programı, CCPI raporunun üzerinde durduğu enerji, döngüsel ekonomi, kentsel direnç gibi sorunlara yanıt arayacak.

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