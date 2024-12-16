Tabakları bilerek mi düşürdü? MasterChef'ten elenen Alper'den ilginç açıklama! 'Pahalı kıyafetler...'

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'de elenen Alper olmuştu. Eleme gecesinde Alper, yemeklerini tezgahtan düşürünce yarışmaya veda etmişti. Jüri bu nedenle puanlama yapmayıp Alper'i elemişti.

Sosyal medyada tezgahtan tabakları düşen Alper'in elenmek için bilerek düşürdüğünü iddia etmişti. Elenmesinin ardından Alper'den ilginç bir açıklama geldi.

"HIRSLANIP NEFSİMİZE ZULM ETMEDİK"

Alper yaptığı paylaşımda "Biz dünyaya bir sürü başarı elde etmek için gelmedik. Pahalı kıyafetler istemedik. Son çıkan telefon modelleri peşinde koşmadık. Elimizde ne varsa paylaştık ve en güzel paylaştığımız şey sevgi ve karakter oldu. Hepimizin yolu aynı varacağımız yer aynı hırslanıp nefsimize zulm etmedik." dedi.

"Rabbim sevdiklerimizle huzurlu mutlu bir ömür nasip etsin. Masterchef maceram burada bitiyor fakat hayat her zaman bize yeni maceralar sunacak filmin belki de ortalarındayız. MasterChef ailesine çok teşekkür ederim. Beni seven veya sevmeyen herkesten eğer bir kusurum varsa affola. Bu arada 2. Fotoğraftaki lahana(mancar) senden de özür dilerim" ifadelerini kullandı. Bu açıklama da "Pahalı kıyafetler" kısmında Beyza'dan bahsedildiği iddia edildi.