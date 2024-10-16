Kimse bilmiyordu, o gerçek ortaya çıktı! MasterChef Alper'in önceden yaptığı meslek herkesi şaşırttı!

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yıllardır jüri üyesi olarak yer aldığı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için yarıştı. Sıra gecesi konsepti ile eğlenceli dakikaların yaşandığı gecede kaptanlık Semih'in oldu. Semih ise karşı takım kaptanı olarak Muratcan'ı seçti.

Kahkahaların eksik olmadığı yeni bölümde yarışmacılar sıra gecesine başlamadan önce jüri üyeleriyle sohbet etti. Sohbet sırasında Ezgi, yarışmacı arkadaşlarının kişisel özelliklerini değerlendirdi. O sırada ise yarışmacı Alper'le ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

MÜEZZİNLİK YAPTIĞINI AÇIKLADI!

Tüm arkadaşlarını tek tek değerlendiren Ezgi, sıra Alper'e gelince onun sürpriz yumurta olduğunu söyledi. Ezgi, Alper'in birçok yeteneği olduğunu, müzik aletlerini ileri seviyede çalabildiğini ve imam olduğunu açıkladı. Alper de "İeride düzeyde piyano çalıyorum. Bir ara da müezzinlik yapıyordum. Namaz kıldırma konusunda iyiyimdir" diyerek herkesi şaşırttı.

MÜEZZİNLİK NEDİR?

Müezzin, ezan ve tezin sözcüklerinden türetilmiş Arapça kökenli bir kelimedir. Ezan okuyan kişi anlamına gelen bu sözcük, ilk kez peygamber efendimizin zamanında kullanılmaya başlanmıştır. Müezzinlik, namaz saatini tüm Müslümanlara bildirmek üzere ezanı zamanında ve makamında okumak demektir. Salat ve ezan duası okumak da müezzinin görevleri arasında yer alır. Müezzinler Allah'ı tespih eden cemaatin başında yer alır. Müezzinin bir diğer görevi ise farz namazlarından önce kamet getirmektir.