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Tabela eş anlamlısı nedir? Tabelanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

17.11.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oldukça zengin bir dil olan Türkçe, farklı pek çok dilden sözcükleri de içerir. Anlam olarak aynı veya benzer olan birden fazla kelimeye de dilimizde rastlamak mümkün. Yazılış ve okunuşları farklı olan fakat anlamları birbirleri ile aynı ya da benzer olan kelimeler anlamdaş olarak adlandırılır. Eş anlamlısı bulunan kelimelerden biri de tabeladır. Yol, cadde ve mağazalarda sıklıkla rastlanılan tabelanın anlamdaşı da cümle içerisinde kullanılabilir. Peki ,tabela eş anlamlısı nedir?

Tabela eş anlamlısı nedir? Tabelanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimize İtalyancadan geçmiş olan tabela sözcüğü üç farklı anlama gelir. Türk Dil Kurumunca belirlenmiş olan tabela anlamı tahtadan ya da sacdan yapılmış olan üzerinde tanıtıcı bir yazı, isim ya da sayı bulunan levha anlamına gelir. İkinci anlam olarak da hastane, askeriye, yatılı okul gibi toplu yemek servisi yapılan yerlerde günlük yemek türünü ve miktarını gösteren çizelgeye de tabela denir. Son anlamı da hastanelerde her hastanın günlük olarak yemekleri ve ilaçlarının yazılı olduğu kâğıttır. Tabelanın eş anlamlısı da cümle içinde akışı bozmadan tabela yerine kullanılabilir.

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Tabela kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Yazışma ve konuşma dilinde farklı kelimelerin kullanılması sözcük dağarcığının da genişlemesine yardımcı olur. Bu bağlamda eş anlamlı kelimelerden yararlanılabilir. Okunuş ve yazılışları farklı olan eş anlamlı kelimeler ile aynı anlama gelen farklı cümleler kurulabilir. Dilimizde pek çok kelimenin eş anlamlısı vardır. Bu kelimelerden biri de tabeladır. Yön gösteren, üzerinde çeşitli yazı, resim ve şekiller bulunan levhalara tabela denir. Tabela kelimesinin eş anlamı olan kelime:

  • Levha

Levha kelimesi tabelanın eş anlamlısıdır ve cümle içinde tabela yerine kullanılabilir. Levha kelimesi, tabelanın açıklama veya işaret bulunan tahta ya da sac parçası anlamını karşılayan bir kelimedir.

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Tabelanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin kullanımının anlaşılması için örnek cümlelerden yararlanılabilir. Anlamdaş kelimeler cümledeki anlamlarına göre değişik şekillerde kullanılabilir. Tabela eş anlamlısı olan ve tabelayla aynı anlama gelen levha sözcüğüyle örnek cümleler:

  • Yoldaki "Dur" levhasını görmezden geldi.
  • Bu akşam geçtiğimiz yolda hiçbir levha olmadığı için kaybolmuştuk.
  • Mağazanın tabelası o kadar karmaşık ki anlaşılmıyor.
  • Şehirden uzaklaştıkça tabelalar farklılaşmaya başlamıştı.
  • Yol üzerindeki yönlendirici levhalar olmasaydı kaybolabilirdim.
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