Müracaat eş anlamlısı nedir? Müracaat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Müracaat kelimesi dilimize Arapçayla Türkçenin etkileşimi neticesinde geçmiştir. Arapçada "başvurma" anlamına gelen "murācaʿat" kelimesinden ödünçlenmiştir. Türkçeye de benzer bir anlamda geçen kelime Türkçeleşerek "müracat" hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre müracaat kelimesinin anlamları şu şekildedir:
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