Müracaat eş anlamlısı nedir? Müracaat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Müracaat kelimesi dilimize Arapçayla Türkçenin etkileşimi neticesinde geçmiştir. Arapçada "başvurma" anlamına gelen "murācaʿat" kelimesinden ödünçlenmiştir. Türkçeye de benzer bir anlamda geçen kelime Türkçeleşerek "müracat" hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre müracaat kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Başvuru

Danışma

Herhangi bir eserden yararlanma.

Müracaat kelimesi başka kelimelerle bir araya gelerek yeni ve birleşik türde kelimeler türetebilir. Müracaat kelimesiyle türetilmiş birleşik fiiller: "Müracaat etmek", "müracaatta bulunmak"

Müracaat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Müracaat kelimesinin birden fazla anlamının olmasının yanı sıra müracaatın eş anlamlısı olan birden fazla da kelime vardır. Müracaat kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri, ifadelerimizde müracaat yerine kullanılabilir. Müracaat eş anlamlısı olan kelimeler:

Başvuru

Başvurma

Danışma

Müracaat kelimesinin farklı anlamları olduğu için bu eş anlamlı kelimeleri kullanırken müracaat kelimesinin hangi anlamda kullanıldığını kontrol etmek gerekir.

Müracaatın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Müracaat eş anlamlısı bulunan sözcüklerden birisidir. Müracaatın eş anlamlısı kelimeler cümle içinde kullanılabilirler. Bu kullanımlar cümle içinde anlatım bozukluğu oluşturmaz. Müracaatın eş anlamlıları ile örnek cümleler kurmak gerekirse:

Burs için başvuru yaptığımız kurumlar bizleri sürekli geri çeviriyor.

Dün akşam başvurunun son saatlerinde isteklerimizi yerine getirmeye karar verdiler.

Başvuru yaptığımız yerler yerler son derece büyük kurumlar, dikkat etmeliyiz.

Bazen annesi ve babası küçüğe söz geçiremez ve Yusuf’a danışırlardı.

İş için birçok yere şahsi olarak başvurmaya gitse de hiçbir yer onu aramadı.

Koskoca şirkette danışacağım edebileceğim kimse yok mu gerçekten?

Son kararı vermeden büyüklerime de danışmak etmek istiyorum.

Okula kayıt için yarın başvuru yapmayı düşünüyoruz.

Öğrencilere verilen burs için bugün KYK’ye başvuruda bulundum.

Sana işin kolayına başvurmayı hiç yakıştıramadım doğrusu.



