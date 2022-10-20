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Samimi eş anlamlısı nedir? Samimi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

20.10.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anlamdaş kelimeler, eş anlamlı kelimelerin bir diğer adıdır. Dilimizde bulunan anlamdaş sözcükler Türkçenin zengin bir kelime dağarcığına sahip olduğunu gösterir. Hem yazılışları hem de okunuşları farklı olan anlamdaş sözcükler konuşma ve yazı dilinde birbirleri yerine kullanılan kelimelerdir. Samimi kelimesi de eş anlamlısı bulunan sözcüklerden birisidir. Peki, samimi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Samimi eş anlamlısı nedir? Samimi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapça kökenli bir kelime olan samimi hem sıfat hem de zarf olarak kullanılır. Cümle içinde kullanım yerine göre cümlede farklı anlamlarda kullanılır. Samimi kelimesi hem içten hem de içli dışlı anlamlarında kullanılır. Dilimize Arapçadan geçmiş olan samimi sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

  • (Sıfat) İçten
  • (Sıfat) Candan, açık yüreklilikle davranan
  • (Zarf) İçli dışlı, senli benli olarak

Samimi kelimesini hem sıfat hem de zarf olarak cümle içinde kullanmak mümkündür. Samimi kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Sanatçı samimi söylemlerini her zaman rolüne yansıtıyordu.
  • Çocukluğumuzdan beri samimi bir arkadaşlığımız vardı.
  • Tamam, seninle samimi konuşacağım ama beni iyi dinle.
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Samimi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimizde yer alan kelimelerin bir çoğunun aynı zamanda eş anlamlı yani anlamdaşı da vardır. Samimi de eş anlamı olan kelimelerden biridir. Samiminin eş anlamlısı cümle içinde samimi yerine kullanılabilir. Birbirleri yerine kullanılan anlamdaş sözcükler cümlenin anlamında herhangi bir anlatım bozukluğu yaratmaz.

Samiminin eş anlamlısı olan kelimeler de cümlede samimi ile aynı anlamı ifade eder. Samimi kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

  • İçten
  • Candan
  • İçtenlikli
  • Özden
  • Sıcacık
  • Yapmacıksız

Daha etkin bir konuşma için samimi yerine eş anlamlısı olan bu kelimeler de kullanılabilir. Her kelimenin eş anlamında olduğu gibi samimi kelimesinin de eş anlamlıları yazılış ve okunuş bakımından birbirinden ayrıdır.

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Samiminin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Samimi eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Onun o içten gülüşü beni benden alıyor.
  • Bana öyle candan sarıldı ki o an bütün kızgınlığımı unuttum.
  • Her geçen gün yapmacıksız olan insan sayısı biraz daha azalıyor.
  • Küçük kızın içten dileği tüm kalpleri yumuşatmıştı.
  • Candan arkadaşını buracıkta bırakıp gitmesi hayra alamet değildi.
  • Yeni gelen öğretmenin içtenlikli sözleri küçük çocukların okula alışmasında çok büyük etkisi vardı.
  • Dışarıdan soğuk göründüğüne bakmayın aslında çok özden birisi.
  • Sıcacık hislerle dolu bir kalbin yapamayacağı şey yoktur.
  • Yapmacıksız tavırları onu sevmemizi sağlamıştı.
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