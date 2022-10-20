Samimi eş anlamlısı nedir? Samimi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapça kökenli bir kelime olan samimi hem sıfat hem de zarf olarak kullanılır. Cümle içinde kullanım yerine göre cümlede farklı anlamlarda kullanılır. Samimi kelimesi hem içten hem de içli dışlı anlamlarında kullanılır. Dilimize Arapçadan geçmiş olan samimi sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:
Samimi kelimesini hem sıfat hem de zarf olarak cümle içinde kullanmak mümkündür. Samimi kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:
Dilimizde yer alan kelimelerin bir çoğunun aynı zamanda eş anlamlı yani anlamdaşı da vardır. Samimi de eş anlamı olan kelimelerden biridir. Samiminin eş anlamlısı cümle içinde samimi yerine kullanılabilir. Birbirleri yerine kullanılan anlamdaş sözcükler cümlenin anlamında herhangi bir anlatım bozukluğu yaratmaz.
Samiminin eş anlamlısı olan kelimeler de cümlede samimi ile aynı anlamı ifade eder. Samimi kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
Daha etkin bir konuşma için samimi yerine eş anlamlısı olan bu kelimeler de kullanılabilir. Her kelimenin eş anlamında olduğu gibi samimi kelimesinin de eş anlamlıları yazılış ve okunuş bakımından birbirinden ayrıdır.
Samimi eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: