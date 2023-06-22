Taciz davasıyla gündemdeydi! TikTok fenomeni Ece Ronay estetiksiz haliyle şaşkına çevirdi! 'Ece bu kim?'

Gerçek adı Ece Ronay Taylan olan TikTok fenomeni, olaylı yaşantısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç yaşına rağmen yaptırdığı estetik operasyonlara başka birine dönen Ronay, estetiksiz haliyle epey şaşırttı.

Şu sıralar kara para aklama olayları ile gündemde olan TikTok uygulamasında paylaştığı videolarla fenomen olan Ece Ronay, Tiktok dışında Instagram ve Youtube'ta da ciddi bir izleyici kitlesine sahip.

Henüz 29 yaşında olan Ronay, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka birine dönüştü.

EŞİNİN TEHDİT ETTİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Ece Ronay eşi Mehmet Bilir'den geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. Olaylı bir boşanma süreci geçiren TikTok fenomeninin Bilir'den Miran isimli bir oğlu bulunuyor.

Tek celsede boşanan ünlü fenomen, boşanma sonrasında eski eşi Mehmet Bilir tarafından tehdit edildiğini, açtığı güzellik merkezinin kapatılacağı gibi iddialarda bulunmuştu.

Aslen Diyarbakırlı olan fenomenin TikTok'ta 4.1 Milyon, Instagram'da ise 1.4 Milyon takipçisi bulunmaktadır.

Ronay, "Karpuz" şarkısının ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.

Ronay sonrasında, Karamela ile 8.4 milyon, Karpuz ile 76 milyon, Şiki Şiki ile 84 milyon ve Baba Yorgun ile 43 milyon izlenme rakamlarına ulaştı.





