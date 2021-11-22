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Taciz mesajlarıyla gündeme oturan Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil ve kızı Yasmin Erbil'e ağır gönderme!

22.11.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği mesajları ifşa ederek magazin gündemine oturan ünlü şarkıcı Ece Ronay, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, Mehmet Ali Erbil ve kızı Yasmin Erbil'e göndermede bulundu.

Taciz mesajlarıyla gündeme oturan Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil ve kızı Yasmin Erbil'e ağır gönderme!

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini öne sürerek, Erbil'in mesajlarını ifşa eden ünlü şarkıcı Ece Ronay, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Ece Ronay, Yasmin Erbil'in kendisi hakkında kullandığı ''TikTok'ta ünlü olan biri. Prim vermek istemiyorum'' ifadeleri ardından öfkelenerek, ''Hayattaki tek vasfı babasının kızı olmak olan biri için fazla iddialı sözler bunlar.'' yanıtını vermişti. Instagram hesabından bugüne kadar yaptığı şarkıları paylaşarak kariyer yolculuğunu anlatan Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil ve kızı Yasmin Erbil'e göndermede bulundu.

''MALUM OLAYLI ŞARKI''

Klibinde Mehmet Ali Erbil'in yer aldığı 'Git Çatla' şarkısından 'malum olaylı şarkı' diye bahseden Ronay, ''Kimsenin primine ihtiyacım yok. Öyle ya da böyle sevselerde sevmeseler de, beni deli gibi merak eden insanlar hep vardı'' açıklamasını yaptı.

Taciz mesajlarıyla gündeme oturan Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e olay gönderme!

''ÜÇ BEŞ ESKİMİŞ ÇAKAL''

Bu günlere tırnaklarıyla kazıyarak geldiğini anlatan ünlü şarkıcı, ''Şimdi üç beş eskimiş çakal, 'Benim sayemde' diyemez. Yedirtirim laflarını!'' ifadelerini kullandı.

Taciz mesajlarıyla gündeme oturan Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e olay gönderme!

NE OLMUŞTU?

Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya üzerinden tanışan Ece Ronay, Erbil'e klibinde oynamasını teklif etmiş ve 'Git Çatla' şarkısının klibi için ünlü şovmenle kamera karşısına geçmişti. Klibin yayınlanması ardından Instagram hesabından açıklama yapan Ece Ronay, Erbil'in kendisine ''Bu gece yanınızda uyumak istiyorum'' ve ''Memelerini açıp TikTok'ta sergilemek daha mı saygın?'' şeklinde mesajlar attığını belirtmiş ve tacize uğradığı için üzgün olduğunu duyurmuştu. Magazin gündemini sarsan olay sonrası Mehmet Ali Erbil, telefonunun menajerinde olduğunu iddia ederek ''Z kuşağının tuzağına düştüm'' demişti. Haftalar sonra olayla ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, ''İnsanın bazen böyle zaafları olabiliyor. Herkes beni böyle kabul etti konu zaten kapandı'' diyerek gündeme oturan taciz tartışmasına son noktayı koymuştu.

Taciz mesajlarıyla gündeme oturan Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil ve kızı Yasmin Erbil'e ağır gönderme!


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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