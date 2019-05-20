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Tacizciyi terlikle döven kadın: Şiddete karşıyım ama dayanamadım

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GÜNDEM  | 20.05.2019 16:56 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birini öperek tacizde bulunduğu iddia edilen Salih S.'yi terlikle döven Birsen Batar, "Her türlü şiddete karşıyım ama bu gibi insanları görünce dayanamıyorum. Konu çocuk tacizi olunca çok öfkelendim" dedi.

Güvenevler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre Salih S., sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birini sarılarak, öptü. Kızlar koşarak kaçarken, olayı fark eden büfe işletmecisi Bayram Polat, Salih S.'yi tekme tokat dövmeye başladı. Bu sırada olayı duyup, mahalle sakinleri de şüpheliye tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Birsen Batar (22) de şüpheliye vurdu. Ancak Salih S. sigara yakıp, rahat tavırlar sergiledi. Bunun üzerine daha fazla öfkelenen Batar, ayağındaki terliğini çıkararak, şüpheliye vurmaya başladı. Birsen Batar, Salih S.'ye, "Küçücük çocuk o, küçücük çocuk. Allah belanı versin senin" şeklide bağırarak, defalarca terlikle vurdu. Salih S. ihbar üzerine mahalleye gelen polis ekiplerine teslim edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Salih S., nöbetçi mahkemece adli kontrol getirilerek, serbest bırakıl. Taciz mağduru kız çocuğunun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

'ŞİDDETE KARŞIYIM AMA DAYANAMADIM'

Taciz şüphelisini terlikle döven Birsen Batar, yaşadıklarını anlattı. Olay sırasında evinin balkonunda olduğunu belirten Batar, "Mahalledekiler olaya müdahale etmişti. Ben geldiğimde şüpheli kaçmak üzereydi. Olayın sebebini öğrendiğim de müdahale etme gereksinimi duydum. Her türlü şiddete karşıyım ama bu gibi insanları görünce dayanamıyorum. Konu çocuk tacizi olunca çok öfkelendim. Çocuklarımız da kadınlarımız da artık zarar görmesin istiyorum" dedi. Esnaf Bayram Polat da "İki kız çocuğu yürüyorlardı. Vatandaşın biri, kız çocuğuna sarıldı. Ben de çocuğa ne olduğunu sordum. 'Amca beni öptü’ dedi. Hemen müdahale ettim" diye konuştu. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
gaziantep taciz Çocuk

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Eline sağlık bacım
BU KADIN DA ÇOCUKLUĞUNDA BÜYÜK İHTİMALLE İSTİSMARA UĞRAMIŞTIR...BİLİNÇALTINDAKİ TRAVMANIN YARATTIĞI TESİRLE...
tüh ailesine bak şikayetçi olmamış o zaman ne diye haber yapılıyor bir şey yok demek ki
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