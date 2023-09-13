SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, mezarı başında anıldı

Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, mezarı başında anıldı

13.09.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, "Biz herkesten bir adım önde ve şampiyonluğa daha yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Taraftarımız hazırlansın, bayraklarını hazırlasın" dedi.

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, vefatının 32'nci yıl dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Metin Oktay'ın yeğeni Mualla Erşan ile sevenleri katıldı.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, Metin Oktay'ın adının Kemerburgaz'da yapılı devam eden tesislere de verileceğini ifade etti. Öztürk, "Kaptanımız, taçsız kralımız Metin Oktay'ın ölümünün 32'nci yıl dönümü sebebiyle buradayız. Her anma bir hüzün ve üzüntüdür. Biz hüzün ve üzüntü ile gururu bir arada yaşıyoruz. Galatasaray'ın 1905'ten bugüne gelmesinde yöneticilerimizin, sporcularımızın çok büyük katkıları oldu. Ancak biri var ki eşi benzeri yok. O da Metin Oktay. Ben 1961 doğumluyum. O dönemde Palermo'ya transfer olmuştu. Bütün Galatasaraylılara babaları Metin adını verdi" diye konuştu.

"İNŞALLAH KEMERBURGAZ'DA YENİ METİN OKTAYLAR YETİŞİRKEN, ANILARI CANLANACAK"

Metin Öztürk, Galatasaray'ın vefa duygusunu gösteren bir kulüp olduğunu dile getirerek, "Galatasaray'ın sembolü olan Metin Oktay bizim için bambaşkadır. Adı, Florya'daki tesislerimize verilmiştir. Uzun süre Galatasaray oradan şampiyonluklar çıkarmış, altyapısından sporcular yetiştirmiş. Bu tesislerimiz Kemerburgaz'a taşınıyor. Büyük ihtimalle ocak ayında A takımı oraya taşıyacağız. Oranın adı da Metin Oktay olacak. 32 yıl geçse de Metin Oktay'ın büyüklüğü ve anıları hala Galatasaray'ın koridorlarında. İnşallah Kemerburgaz'da yeni Metin Oktaylar yetişirken, anıları canlanacak ve Türk futboluna katkı sunmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZ HAZIRLANSIN, BAYRAKLARINI HAZIRLASIN"

Başkan Dursun Özbek ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un futbol takımı için çalışmalar sürdürdüğünü kaydeden Öztürk, "Yapılan transferleri görüyorsunuz. Türkiye Ligi'nde bizim dışımızda 19 kıymetli rakibimiz daha var. Yıldız transferler sizi mutlaka ileri götürüyor, taraftarı heyecanlandırıyor. Ancak taraftarın gücü, teknik kadronun seçimi, yıldız futbolcunun oynamasıyla sonuca ulaşıyorsunuz. Diğer 19 takım gibi hedefimiz şampiyonluk. Biz herkesten bir adım önde ve şampiyonluğa daha yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Taraftarımız hazırlansın, bayraklarını hazırlasın" dedi.

"AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ EN FAZLA TEMSİL EDEN TAKIM GALATASARAY"

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne vurgu yapan Metin Öztürk, Ali Sami Yen'in koyduğu hedef doğrultusunda sadece Türkiye'de şampiyon olmak istemediklerini dile getirerek, "Avrupa'da da gidebildiğimiz kadar ilerlemek, Galatasaray taraftarını ve tüm Türkiye'yi sokağa dökmek, ülke puanına katkı sağlamak ve ülkemizin prestijini ilerilere götürmeyi hedefliyoruz. Bu zaten hep Galatasaray'ın misyonu. Sadece son birkaç yılda değil 1996'dan başlayıp bugüne kadar Avrupa'da Türkiye'yi en fazla temsil eden takım Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde 17 kez yer alan kulüp Galatasaray. Bunu, bugüne kadar olan yöneticiler, futbolcular ve teknik kadrolar başardı. Mayıs ayına kadar bu görev bizde. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Muslera benden daha iyiydi, Altay Bayındır için çok üzgünüm''''Muslera benden daha iyiydi, Altay Bayındır için çok üzgünüm''
Karşıyaka'ya prim dopingiKarşıyaka'ya prim dopingi
Samsunspor'un yeni golcüsü çok iddialıSamsunspor'un yeni golcüsü çok iddialı
Anahtar Kelimeler:
Metin Öztürk Metin Oktay galatasaray aday galatasaraylı şampiyonluklar erden devam edecek

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Okul müdürü 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Görüntüler şoke etti

Okul müdürü 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Görüntüler şoke etti

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.