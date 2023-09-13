Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, mezarı başında anıldı

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, vefatının 32'nci yıl dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Metin Oktay'ın yeğeni Mualla Erşan ile sevenleri katıldı.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, Metin Oktay'ın adının Kemerburgaz'da yapılı devam eden tesislere de verileceğini ifade etti. Öztürk, "Kaptanımız, taçsız kralımız Metin Oktay'ın ölümünün 32'nci yıl dönümü sebebiyle buradayız. Her anma bir hüzün ve üzüntüdür. Biz hüzün ve üzüntü ile gururu bir arada yaşıyoruz. Galatasaray'ın 1905'ten bugüne gelmesinde yöneticilerimizin, sporcularımızın çok büyük katkıları oldu. Ancak biri var ki eşi benzeri yok. O da Metin Oktay. Ben 1961 doğumluyum. O dönemde Palermo'ya transfer olmuştu. Bütün Galatasaraylılara babaları Metin adını verdi" diye konuştu.

"İNŞALLAH KEMERBURGAZ'DA YENİ METİN OKTAYLAR YETİŞİRKEN, ANILARI CANLANACAK"

Metin Öztürk, Galatasaray'ın vefa duygusunu gösteren bir kulüp olduğunu dile getirerek, "Galatasaray'ın sembolü olan Metin Oktay bizim için bambaşkadır. Adı, Florya'daki tesislerimize verilmiştir. Uzun süre Galatasaray oradan şampiyonluklar çıkarmış, altyapısından sporcular yetiştirmiş. Bu tesislerimiz Kemerburgaz'a taşınıyor. Büyük ihtimalle ocak ayında A takımı oraya taşıyacağız. Oranın adı da Metin Oktay olacak. 32 yıl geçse de Metin Oktay'ın büyüklüğü ve anıları hala Galatasaray'ın koridorlarında. İnşallah Kemerburgaz'da yeni Metin Oktaylar yetişirken, anıları canlanacak ve Türk futboluna katkı sunmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZ HAZIRLANSIN, BAYRAKLARINI HAZIRLASIN"

Başkan Dursun Özbek ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un futbol takımı için çalışmalar sürdürdüğünü kaydeden Öztürk, "Yapılan transferleri görüyorsunuz. Türkiye Ligi'nde bizim dışımızda 19 kıymetli rakibimiz daha var. Yıldız transferler sizi mutlaka ileri götürüyor, taraftarı heyecanlandırıyor. Ancak taraftarın gücü, teknik kadronun seçimi, yıldız futbolcunun oynamasıyla sonuca ulaşıyorsunuz. Diğer 19 takım gibi hedefimiz şampiyonluk. Biz herkesten bir adım önde ve şampiyonluğa daha yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Taraftarımız hazırlansın, bayraklarını hazırlasın" dedi.

"AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ EN FAZLA TEMSİL EDEN TAKIM GALATASARAY"

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne vurgu yapan Metin Öztürk, Ali Sami Yen'in koyduğu hedef doğrultusunda sadece Türkiye'de şampiyon olmak istemediklerini dile getirerek, "Avrupa'da da gidebildiğimiz kadar ilerlemek, Galatasaray taraftarını ve tüm Türkiye'yi sokağa dökmek, ülke puanına katkı sağlamak ve ülkemizin prestijini ilerilere götürmeyi hedefliyoruz. Bu zaten hep Galatasaray'ın misyonu. Sadece son birkaç yılda değil 1996'dan başlayıp bugüne kadar Avrupa'da Türkiye'yi en fazla temsil eden takım Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde 17 kez yer alan kulüp Galatasaray. Bunu, bugüne kadar olan yöneticiler, futbolcular ve teknik kadrolar başardı. Mayıs ayına kadar bu görev bizde. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz" diye konuştu.

