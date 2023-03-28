Taçsız Prenses bu akşam var mı, yok mu? Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman? 28 Mart 2023 FOX TV yayın akışı

Taçsız Prenses sezon finali bölümünün yayın saatinde bir değişiklik meydana geldi. Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin’in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolmasını konu edinen Taçsız Prenses dizisi 10. bölümü ile sezon finali yapacak. İşte 28 Mart 2023 FOX TV yayın akışı ile Taçsız Prenses yayın saati...

TAÇSIZ PRENSES DİZİSİ VAR MI, YOK MU?

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin ve Elif Kurtaran'ın yer aldığı Taçsız Prenses dizisi 10. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara bir süre ara verecek.

FOX TV'nin yayın akışına göre Taçsız Prenses dizisi sinema filminin hemen ardından 22:15'de yayınlanacak.

28 MART 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

07.45 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12.15 SAHRAP SOYSAL İLE RAMAZAN SOFRASI

13.15 YALNIZ KALPLER

14.30 TAÇSIZ PRENSES

15.45 EN HAMARAT BENİM

18.45 NE OLMUŞTU?

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20.00 RECEP İVEDİK 5

22.15 TAÇSIZ PRENSES



