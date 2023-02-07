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Taçsız Prenses bugün var mı, yok mu? Taçsız Prenses neden yok, yeni bölüm ne zaman? 7 Şubat Fox Tv yayın akışı

07.02.2023 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taçsız Prenses dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 6 Şubat Pazartesi sabahı Türkiye'yi sarsan deprem haberleri halen gelmeye devam ediyor. Yaşanan üzücü durum sonrası TV yayın akışlarında bazı değişiklikler meydana geldi. Taçsız Prenses dizisinin yeni bölümü Fox Tv yayın akışında bulunmuyor. Peki, Taçsız Prenses bugün var mı, yok mu? Taçsız Prenses neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte 7 Şubat Fox Tv yayın akışı...

Taçsız Prenses bugün var mı, yok mu? Taçsız Prenses neden yok, yeni bölüm ne zaman? 7 Şubat Fox Tv yayın akışı

Taçsız Prenses dizisi bu akşam yayın akışında yer almıyor. Dizi severler Taçsız Prenses dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceğini merak ediyorlar. Konuya ilişkin sorgulamalar devam ediyor. İşte Taçsız Prenses bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı ve merak edilenler..

TAÇSIZ PRENSES BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Fox Tv ekranlarında yayın hayatına devam eden Taçsız Prenses, 7 Şubat Salı günü yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Taçsız Prenses 3

7 ŞUBAT FOX YAYIN AKIŞI

07.15 - İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

19.00 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER


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