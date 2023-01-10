Taçsız Prenses'in Evgin'i İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızıymış

Annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolan Masal'ın hikayesini anlatan Taçsız Prenses konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin ve Elif Kurtaran gibi oyuncuların yer aldığı dizi şimdiden merak edildi. Dizinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatı da merak edilip araştırılıyor. İşte görenlerin şaşırdığı İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisi...

SEVGİLİSİ DE OYUNCU ÇIKTI!

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu daha önce 2 kez evlenmiş ve bu evlilikleri boşanmayla sonuçlanmıştı.

İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında meslektaşı Vildan Atasever ile evlendi. Çiftin evlilikleri 5 yıl sürdü.

2016 yılında dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturup 4 yıl evli kalan Hacıoğlu, bu evliliğinden Yemin adında bir kız çocuğuna sahip.

Ayrılığın ardından oyuncu Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlayan Hacıoğlu'nun bu aşkı da kısa sürdü.

Magazin gündeminden düşmeyen İsmail Hacıoğlu, şimdilerde kendi gibi oyuncu olan Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamaktadır.

Beraber ilk kez İzmir Çeşme'de akşam yemeği sonrası objektiflere yakalanan çiftin aşkı bomba gibi gündeme düşmüştü.

Aşkları dolu dizgin devam eden Gürbüz ile Hacıoğlu sosyal medya hesaplarından beraber çekindikleri pozları paylaşmayı ihmal etmiyorlar.

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe Abbasova"yı, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterini canlandırdı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve Aksak"ı canlandıran Gürbüz, Masumlar Apartmanı dizisinde "Ceylan Ongun"u canlandırdı.



