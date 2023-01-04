Taçsız Prenses ne zaman başlayacak? Taçsız Prenses konusu ne, oyuncuları kimler? İsmail Hacıoğlu başrolde

Fox Tv'nin yeni sezondaki iddialı yapımları arasında yer alan Taçsız Prenses'in afişi yayınlandı. İsmail Hacıoğlu'nun başrolünde yer aldığı yeni dizi hikayesi ve oyuncu kadrosu ile şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekti. Karanlığın içinde umudu bulma hikayesi Taçsız Prenses yayın tarihi de belli oldu. Taçsız Prenses dizisi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik...

TAÇSIZ PRENSES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İsmail Hacıoğlu'nun heyecanla beklenen yeni dizisi Taçsız Prenses'in yayın tarihi belli oldu. Taçsız Prenses 10 Ocak Salı günü saat 20:00'da ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

TAÇSIZ PRENSES KONUSU NE?

Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin’in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal’ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal’ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…

TAÇSIZ PRENSES OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda; İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen gibi birbirinden çok sevilen oyuncular yer alıyor.



