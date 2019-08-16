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Tadı eti andırıyor ve oldukça ekonomik: İstiridye mantarı yedikçe iyileştiriyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Aromasıyla kırmızı eti andıran istiridye mantarı, lezzetinin yanı sıra faydalarıyla da göz dolduruyor. Tadı ete benziyor ve faydaları da etten geri kalmıyor. Üstelik kilosu 15 TL!

Tadı eti andırıyor ve oldukça ekonomik: İstiridye mantarı yedikçe iyileştiriyor

Son zamanlarda tüketimi yaygınlaşan istiridye mantarı lezzet olarak kırmızı ete rakip. Tat olarak oldukça benzeşirler üstelik ete oranla çok daha ekonomiktir. Doğada kavak ağaçlarında yetiştirilen mantarı sadece lezzetinden değil, faydalarından da bahsedeceğiz;

ANTİBİYOTİK ÖZELLİĞİ BULUNUR

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Antibakteriyeldir, bu sayede çeşitli hastalıkları engeller. Gribal enfeksiyonlar için ilaç kullanmak istemiyorsanız düzenli olarak istiridye mantarı yiyebilirsiniz.

KOLESTEROLÜ DENGELER

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İçinde bulunan levostatin sayesinde kolesterol oranı dengelenir. Hatta kolesterol ilaçlarının bazılarında istiridye mantarı kullanıldığı bilinmektedir.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER
Lifli bir besin kaynağıdır. Bu sayede kabızlığa çözüm olur.

ANTİOKSİDAN KAYNAĞIDIR

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Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur, serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini engeller. Kanser hastalığıyla mücadele etmek için tüketilmesi tavsiye edilir.

KANSIZLIĞI ÖNLER
Demir yönünden zengin olan istiridye mantarı, anemi hastası olan kişilere önerilir.

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Yüksek oranda demir içeriğine sahip istiridye mantarının ete oranla etkisinin daha yüksektir. Et tüketemediğinden dolayı yeterli düzeyde beslenemediğini düşünen kişiler daha ucuza temin edebilecekleri istiridye mantarını tüketerek gereksinim duymuş oldukları demiri alabilirler. Ayrıca bu mantar türü içerisinde yüksek ölçüde b vitamini yer almaktadır. B vitamini eksikliğinden kaynaklı problemleriniz varsa b vitaminini istiridye mantarından temin edebilirsiniz.

İSTİRİDYE MANTARLI YALANCI KOKOREÇ TARİFİ

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Malzemeler:
500 gram istiridye mantarı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı pul biber

Servisi için:
1/2 adet beyaz ekmek
1 paket karışık yeşillik

Yapılışı:

Yıkayıp kağıt havlu yardımıyla kuruladığınız istiridye mantarlarını minik küpler halinde doğrayın.

Zeytinyağını geniş bir tavada kızdırın. Doğranmış mantarları ekleyip yüksek ateşte suyunu çekene kadar kavurun.

Renk alan mantarlara tuz, kekik ve pul biber ekleyip kavurma işlemini sürdürün.

Suyunu çekip çeşnilenen mantarları, ortadan ikiye kesip iç kısmını açtığınız beyaz ekmek arasına doldurun.

Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürdüğünüz karışık yeşillikler eşliğinde servis edin...

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