Tadı eti andırıyor ve oldukça ekonomik: İstiridye mantarı yedikçe iyileştiriyor

Son zamanlarda tüketimi yaygınlaşan istiridye mantarı lezzet olarak kırmızı ete rakip. Tat olarak oldukça benzeşirler üstelik ete oranla çok daha ekonomiktir. Doğada kavak ağaçlarında yetiştirilen mantarı sadece lezzetinden değil, faydalarından da bahsedeceğiz;

ANTİBİYOTİK ÖZELLİĞİ BULUNUR

Antibakteriyeldir, bu sayede çeşitli hastalıkları engeller. Gribal enfeksiyonlar için ilaç kullanmak istemiyorsanız düzenli olarak istiridye mantarı yiyebilirsiniz.

KOLESTEROLÜ DENGELER

İçinde bulunan levostatin sayesinde kolesterol oranı dengelenir. Hatta kolesterol ilaçlarının bazılarında istiridye mantarı kullanıldığı bilinmektedir.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER

Lifli bir besin kaynağıdır. Bu sayede kabızlığa çözüm olur.

ANTİOKSİDAN KAYNAĞIDIR

Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur, serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini engeller. Kanser hastalığıyla mücadele etmek için tüketilmesi tavsiye edilir.

KANSIZLIĞI ÖNLER

Demir yönünden zengin olan istiridye mantarı, anemi hastası olan kişilere önerilir.