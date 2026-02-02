Tadı kıymayla yarışıyor faydası saymakla bitmiyor! Yeşil mercimeği olan mutlaka denesin

Bitkisel protein ve lif içeriği olan yeşil mercimek, güçlü içeriği sayesinde sindirimi destekliyor, kan şekerini düzenliyor ve uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor. Şimdi vereceğimiz tarif ise tadıyla kıyma köftesini aratmıyor. Bu sayede sebze yemeyen, bakliyat tüketmeyen çocuklar için yeşil mercimek köftesi enfes bir alternatif oluyor.
Bir su bardağı yeşil mercimek
Bir su bardağı köftelik ince bulgur
Bir adet orta boy soğan
2–3 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir yemek kaşığı biber salçası
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir çay kaşığı kimyon
Bir çay kaşığı karabiber
Tuz
Yarım demet maydanoz
Dilerseniz taze soğan da ekleyebilirsiniz
Bir tatlı kaşığı nar ekşisi veya birkaç damla limon suyu
Yeşil mercimeği yıkayıp tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip haşlamaya bırakın. Mercimekler diri ancak ezilebilir kıvamda olmalı.
Sıcakken mercimeğin üzerine ince bulguru ekleyin, kapağını kapatın ve 10 dakika kadar dinlendirin.
Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Minik minik doğradığınız soğanları tavaya alın ve pembeleşinceye kadar kavurun. Soğanların üzerine salçaları ilave edip kavurma işlemine devam edin. Tüm malzemeler güzelce kavrulduktan sonra bu harcı mercimek–bulgur karışımının üzerine dökün.
Son olarak tuzu ekleyip tüm malzemeleri yoğurun. Eğer kıvam kuruysa bir miktar ılık su ilave ederek yoğurmaya devam edin. Doğradığınız bütün yeşillikleri de yoğurduğunuz harca ekleyin ve köftelere şekil vermeye başlayın.
Dilerseniz çok hafif zeytinyağıyla ısıttığınız tavada arkadalı önlü kızartabilir dilerseniz sadece bu şekilde üzerine limon suyu ya da nar ekşisi ilave ederek tüketebilirsiniz.
Yeşil mercimek, yüksek lif ve bitkisel protein içeriği sayesinde mideyi geç terk eder. Bu sayede ani açlık yaşanmasını önler.
Düşük glisemik indeksli bir besin olduğu için kan şekerinde ani yükselmelere neden olmaz. Diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur.
Kolesterol seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olur. Düzenli tüketimi, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltabilir.
Kompleks karbonhidrat yapısı sayesinde enerjiyi yavaş ve dengeli şekilde sağlar. Bu da gün içinde halsizliği azaltmaya yardımcı olur.
Hayvansal ürün içermeden besin değeri yüksek bir öğün oluşturmak isteyenler için ideal bir bakliyattır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum